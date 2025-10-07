Crif lancia agenzia per le valutazioni Edg

Crif lancia una nuova agenzia per le valutazioni Edg in Italia, Crif Synesgy Ratings. L’agenzia bolognese, spiega una nota, unisce analisti di rating, data scientist e risk manager per offrire valutazioni rigorose e analytics rapidi e precisi in un contesto regolamentare, contabile e gestionale in evoluzione. I rating si creeranno attraverso tre pilastri fondamentali: i dati, i questionari e il lavoro degli analisti con una particolare attenzione alle Pmi. "Attraverso questo sforzo strategico, rafforziamo la nostra leadership nel settore e riaffermiamo il nostro impegno ad espandere la nostra presenza globale" commenta il presidente di Crif Carlo Gherardi (foto). "Ci impegniamo a fornire valutazioni Esg su misura e accessibili, soprattutto per le piccole e medie imprese - aggiunge Marco Macellari, ceo di Crif Synesgy Ratings - Offrendo strumenti di valutazione semplici e linee guida chiare, miriamo a rendere raggiungibile l’eccellenza ESG per le aziende di ogni dimensione".