Crif inaugura la nuova sede a Bologna: “Sosteniamo i dipendenti e l’ambiente”

Bologna, 9 novembre 2023 - Crif, l’azienda bolognese specializzata in sistemi di informazioni creditizie, allarga le sue capacità e inaugura la nuova sede di via della Beverara 21, dove sorge ora un innovativo e moderno polo che racchiude i principi fondamentali dell’azienda: benessere dei dipendenti e tutela dell’ambiente. Un investimento di circa 60 milioni di euro, costituito da anni di lavoro e di pianificazione, che ha portato alla realizzazione di un edificio a basso impatto energetico di sei piani dotato di pannelli fotovoltaici, che si estende su una superficie utile di diecimila metri quadrati, che rispetta il mondo esterno e va incontro alle esigenze dei lavoratori. La sede, infatti, vede spazi di co-working, strutture e aree di socializzazione con lavagne luminose e uffici open-space, dove lavorano 180 dipendenti.

La nuova sede Crif in via della Beverara 21

Il progetto ‘To get-there’

Ricreare un ambiente confortevole e stimolante era l’obiettivo, e Crif ce l’ha fatta, creando luoghi di lavoro funzionali per operare in team o in maniera individuale. “È uno spazio di grande flessibilità e agilità – commenta Loretta Chiusoli, responsabile risorse umane di Crif –. I colleghi hanno parti di lavoro variegate, divisi tra momenti di scrivania e di spazi di seduta informale e libera. A questi, si aggiungono altri luoghi specifici dedicati a conferenze e meeting”. Su cinque piani, infatti, ci sono tre telepresence, aree telematiche ma verosimili. La nuova sede è connessa al polo aziendale di via della Beverara 19, attraverso un ponte di collegamento. Crif è sempre a caccia di nuovi talenti e di arricchimenti nel team di risorse umane, per questo sono previste 200 assunzioni circa all’anno. Nel dettaglio, alcune delle aree interessate dalle assunzioni sono Global Tecnologies, Business, Sales e Staff.

L’attenzione all’ambiente

Da dieci anni Crif è al fianco dell’ambiente e ha diminuito del “49% le emissioni a livello nazionale – commenta Paolo Pini, project and facility manager –. Tutto va in direzione dell’ambiente, con un edificio che non ha gas, ma è totalmente elettrico. Crif investe in energia per ridurre le emissioni e per produrre energia pulita”. “Abbiamo attraversato tante tappe importanti – conclude Valentina De Lorenzo, Hr business partner –, e con l’ultima edizione del Report Sostenibilità stiamo pubblicando un report che comunica con trasparenza il livello di sostenibilità e quali sono le iniziative concrete che vogliamo mettere a terra per cercare di migliorarci”. La struttura ha ottenuto la certificazione Leed di livello platinum e la classe energetica A4, entro l’anno raggiungerà la ISO 14001.