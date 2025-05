Criminalità e violenza, alta tensione

Continuano senza sosta a Bologna episodi di violenza urbana di ogni genere. Ritengo che questa città non sia più così sicura come tendono invece a sottolineare i pubblici amministratori. Secondo loro viviamo in un’area tranquilla. Non bisogna drammatizzare, ma non si può nemmeno dire che va tutto bene. Su questo tema, istituzioni e forze dell’ordine forse dovrebbero interrogarsi meglio e vedere cosa fare.

Mario Morelli

Ripsonde Beppe Boni

"Accoltellato alla Stamoto", "Accoltellato in via Irnerio, ventenne ferito alla schiena", "Forbiciate ai passanti, arrestato un 28enne", "Vuole guidare ma è drogato, pusher nei guai", sono alcuni dei titoli poco rassicuranti apparsi sulla cronaca di Bologna negli ultimi tre giorni. Sfogliando le pagine a ritroso, la musica è più o meno la stessa. Giusto per dovere di notizia va aggiunto l’omicidio al quartiere Barca dove un ragazzo di 19 anni, Eddine Essefi, è stato aggredito per strada da due giovani con cui era nata una discussione. Dopo botte e spintoni, l’hanno gettato a terra, ha sbattuto il capo ed è deceduto. È un bollettino di guerra quotidiano dove statisticamente sono coinvolti in maggioranza cittadini stranieri anche irregolari. E dove sempre più spesso sono presenti gruppi di minorenni che potremmo definire ’baby gang’ oppure no, ma il risultato è lo stesso. Ovvio che la situazione non si può correggere con un colpo di bacchetta magica in un batter di ciglia, ma non si può nemmeno far finta che tutto sia sotto controllo. Forse è ora di prendere atto di una situazione che crea disagio e preoccupazione tra i cittadini. Il tempo sta per scadere o, secondo molti, è scaduto.

