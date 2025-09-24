’Crimini Felsina’: otto storie per una Via crucis in nero

Salite sul treno, sedetevi in carrozza e tenetevi pronti. Perché quello che si va a fare non sarà un viaggio comodo. Si incontra Ezio, fucilato nel ’44, e la piccola Sarah Jay, il corpicino abbandonato in cantina, come una bambola rotta che nessuno vuole. E certo, anche Francesca, gli occhi accesi e inquietanti, trasformata in un’icona di cui si tende a dimenticare l’umanita, il sangue, la vita interrotta.

Del resto Nicola Bianchi è un giornalista, e quindi guarda la realtà dove altri girano lo sguardo. La segue, la rivolta e cerca la verità, o almeno – dove la verità resta nascosta – il perché. Così nel suo ultimo libro ’Crimini Felsina. Delitti a Bologna’ (pubblicato da Minerva nella nuova collana Ade) che sarà presentato oggi alle 17 nella sala dello Stabat Mater all’Archiginnasio (la prefazione è di Gianni Leoni, altro giornalista di lunghissimo corso), mette insieme otto delitti, otto ferite aperte nella memoria della città.

Così Nicola Bianchi (vice caposervizio del ’Carlino’) dà vita a un viaggio nella storia criminale bolognese, dove ogni fermata – o meglio, ogni stazione – è un delitto che ha segnato la città. Un viaggio nella memoria, in cui la prima fermata (e forse non poteva essere diversamente) è dedicata al giornalista Ezio Cesarini, fucilato dai fascisti nel 1944. C’è il delitto del tassista Giorgio Camorani, trovato senza vita il 1 febbraio 1950 – il celebre “caso del taxi 17” – fino al più recente omicidio del giovane Giuseppe Balboni nel 2018. Tra i capitoli più potenti, quello su Francesca Alinovi, intellettuale e icona del Dams, assassinata nel 1983, o la vicenda giudiziaria legata alla banda Casaroli, un fenomeno unico della criminalità del dopoguerra. Ma c’è anche la morte della piccola Sarah Cusmà Piccione Jay, violentata e uccisa a 9 anni dal fidanzato della sorella, che abbandonò il suo corpo in una cantina.

In alcuni casi ci sono i colpevoli, in altri no. ’Crimini Felsina’ non è un libro che offre certezze, ma un libro che cerca. Che interroga la città e vuole tenere viva la memoria.

E in questo senso il numero otto delle ’stazioni’di questa simbolica Via Crucis delle vittime non è casuale. Nella simbologia cristiana l’otto rappresenta la resurrezione, un nuovo inizio. Per questo, ’Crimini Felsina’ è anche un modo di parlare a una città che non dimentica, che continua a farsi domande.

All’incontro di oggi con l’autore, moderato da Valerio Baroncini, vice direttore del Carlino, ci saranno anche gli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Melchionda, e Gianni Leoni, giornalista di Qn e il Resto del Carlino. Alcune pagine saranno lette da Saverio Mazzoni.

Tra i tanti casi seguiti da Nicola Bianchi (come quello di Federico Aldrovandi), bisogna ricordare in particolare quello di Willy Branchi, avvenuto a Goro nel 1988: una sua inchiesta, nel 1988 ha permesso di riaprire le indagini.

