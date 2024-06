‘Crinali’, sentieri a passo di musica

Sentieri e borghi di musica, di cinema, di teatro: da domani torna Crinali, che per questa edizione propone oltre quaranta spettacoli sparsi per tutto il territorio montano bolognese e modenese, coinvolgendo quindici Comuni, con artisti d’eccezione del teatro e cinema quali Elena Sofia Ricci e Dario Vergassola, Serena Dandini e la comica Arianna Porcelli, e big della musica tra cui Vinicio Capossela e la band jazz Funk Off. Molti degli eventi sono preceduti da passeggiate organizzate con una guida esperta, a numero chiuso da prenotare sul sito www.crinalibologna.it. In questo modo si promuove al meglio il turismo lento, sostenibile e green in Appennino: una delle priorità della rassegna Crinali, che vede la collaborazione con altri prestigiosi festival del territorio.

"Alcuni nostri concerti si pongono all’interno del Lupo Festival, come quello di Vinicio Capossela, poi cooperiamo con il celebre Porretta Soul Festival, senza contare che gli eventi teatrali a Castiglione dei Pepoli sono all’interno della Festa della Lana e della Seta", spiegano i direttori artistici della sezione musica Claudio Carboni e Carlo Maver.

Oltre a ciò Crinali è inserito anche nel cartellone di Bologna Estate e di Montagna mia, a sottolineare il sostegno della Regione e della città metropolitana.

Si parte dunque domani, con Dario Vergassola che intervisterà Elena Sofia Ricci alle 21 nell’area archeologica di Kainua a Marzabotto: prima, alle 18.30, ci saranno delle visite guidate al parco archeologico incluse nel biglietto.

"La rassegna teatrale a Kainua coinvolge anche Arianna Porcelli, comica pungente che si esibirà il 19 giugno nello spettacolo Fabiafobia e chiude il 28 giugno con Serena Dandini, che presenterà il suo nuovo libro", spiega Marco Montanari, direttore artistico della sezione Teatro. Il prezzo degli spettacoli è di 15 euro, ma è possibile siglare anche un abbonamento ai tre eventi per un totale di 38. L’area archeologica sarà protagonista anche della proiezione all’aperto del film La Chimera di Alice Rohrwacher, il 4 luglio.

Il cinema all’aperto non coinvolge soltanto Marzabotto: dal 3 luglio inizia Vergato sotto le stelle, realizzato in collaborazione con la Cineteca di Bologna: "Proietteremo film considerati classici del cinema, che sono vissuto nel tempo e hanno segnato tappe della storia cinematografica", spiega Andrea Morini, curatore di Crinali Cinema per la Cinetecaa. La prima proiezione è La casa delle finestre che ridono di Pupi Avati, che vedrà anche un collegamento online con Pupi stesso e Antonio Avati, dopodiché l’11 luglio sarà il turno di Scarface, il 18 di Per un pugno di dollari, il 25 di Thelma e Louise e infine l’1 agosto ci sarà La febbre del sabato sera. La rassegna chiude il 29 settembre.