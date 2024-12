Crisi Datalogic, proclamate sedici ore di sciopero

Stato di agitazione, blocco degli straordinari e un pacchetto di sedici ore di sciopero tra dicembre e gennaio negli stabilimenti Datalogic, la storica azienda con sede al Lippo di Calderara e laboratori di ricerca a Monte San Pietro. L’annuncio è stato dato dalle sigle sindacali Fiom-Cgil e Uilm-Uil dopo le assemblee che hanno fatto seguito dell’esito della trattativa sul rinnovo del contratto collettivo integrativo aziendale non rinnovato dal 2018. I lavoratori delle sedi italiane del gruppo Datalogic e Datasensing si erano presentati coi loro delegati al tavolo di trattativa con la richiesta di un aumento di salario una la riduzione dell’orario di lavoro e la definizione di regole condivise sul lavoro da remoto.

"L’azienda su tutti i 3 macro-temi ha risposto che non intende aprire nessun confronto e prendersi nessun impegno -sostengono i sindacati-. Di fronte alla richiesta di un adeguamento salariale l’azienda ha offerto vaghe misure di welfare aziendale, totalmente inadeguate a recuperare la perdita di potere d’acquisto".

Fonti vicine a Datalogic sottolineano l’impegno costante dell’azienda nel mantenere un dialogo aperto e costruttivo con le rappresentanze sindacali. Nonostante un contesto economico internazionale complesso, l’Azienda continua a mettere al centro i propri lavoratori, come dimostrato negli anni attraverso iniziative concrete a sostegno del loro benessere e sviluppo. Questa attenzione rimane il fulcro della strategia aziendale, in parallelo agli sforzi per garantire la sostenibilità e la crescita del Gruppo. Nel caso specifico l’azienda, come ribadito alle organizzazioni sindacali, conferma la volontà di continuare il confronto auspicando anche una ripresa del mercato di riferimento.