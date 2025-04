"Crisi e conflitti penalizzano le Pmi". Burchi: ma sul Pil previsioni positive

Andrea Burchi, regional manager centro nord di UniCredit, qual è lo scenario economico in Emilia-Romagna e Marche? "L’economia dei territori tiene, a dispetto di uno scenario complesso, caratterizzato da fattori di incertezza legati a conflitti e tensioni geopolitiche. Il quadro di maggiore criticità riguarda le imprese più piccole. Le previsioni sul Pil mantengono comunque un’intonazione positiva per Emilia-Romagna e Marche, queste ultime con un dato più sottile rispetto alla media. Al di là delle prospettive economiche, UniCredit resta un partner affidabile per imprese e comunità locali, in linea con la sua missione orientata allo sviluppo dell’economia italiana".

Nel balletto mondiale dei dazi, quale impatto ipotizzate possano avere sull’economia delle due regioni? "Potrebbero costituire una minaccia per la competitività delle aziende, causando cali di export e perdite di fatturato. Ciò riguarderebbe molti comparti, come agrifood, farmaceutico e per l’Emilia-Romagna meccanica, automotive e ceramica. UniCredit può mettere a disposizione delle imprese consulenza specializzata, soluzioni per garantire liquidità e il suo network per cogliere opportunità su nuovi mercati".

Quali sono le iniziative messe in campo da UniCredit per supportare famiglie e imprese? "Per le Pmi, nei primi due mesi del 2025 abbiamo erogato 2,8 miliardi. Dal 2022, grazie al piano UniCredit per l’Italia, abbiamo stanziato 35 miliardi a favore di imprese e famiglie. Per quest’ultime, nel 2025, prevediamo 4 miliardi di nuovo erogato. Nel 2024, in Emilia-Romagna e Marche, dove serviamo più di 860mila clienti, il nostro impegno si è tradotto in oltre 2,6 miliardi di nuova finanza, più 12% rispetto al 2023".

E a supporto delle Pmi? "Lavoriamo in sinergia con Cdp per sostenere economia reale e crescita delle Pmi. Abbiamo stretto accordi con associazioni di settore, di recente Federalberghi, per accompagnare le aziende in percorsi di sviluppo. Il costante dialogo col territorio e gli imprenditori si traduce anche in eventi di networking e formazione su temi strategici, come transizione Esg e 5.0. A ciò si aggiungono i Forum. A gennaio ne abbiamo organizzato uno ad Ancona sull’Agrifood. L’iniziativa proseguirà a maggio con un b2b per un contatto diretto tra le aziende marchigiane e quelle di centro ed est Europa. Supportiamo anche le start up con il programma UniCredit Startlab e il Terzo Settore, con iniziative come il bando Make Your Impact, avviato con Fondazione di Modena".

Accordi di filiera e iniziative di supporto al territorio, specie per il post alluvione. Quali? "Sosteniamo le filiere con convenzioni ad hoc, come quelle siglate col Consorzio del Parmigiano Reggiano o Società Produttori Sementi spa, offrendo loro un canale privilegiato con la banca. Siamo determinati a fornire leve funzionali allo sviluppo locale e attenti al benessere delle comunità. Abbiamo investito anche in Rigenerare, piano centrato su iniziative di sviluppo sociale nelle aree alluvionate in Romagna. Abbiamo già inaugurato tre progetti".

Alessandro Caporaletti