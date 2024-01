Crisi e licenziamenti alla Bie. Scattano due ore di sciopero

Dopo i licenziamenti di tre lavoratrici, giovedì sciopero di due ore, dalle 15 alle 17, all’azienda Bie Srl di Persiceto. Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro con la direzione aziendale, la Rsu di stabilimento e le organizzazioni sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil, con esito negativo. "Abbiamo ribadito – dicono i sindacati – che non si accettano né si giustificano i licenziamenti di tre lavoratrici, tra le quali una delegata sindacale, privi di coinvolgimento e confronto con le parti sindacali. L’azienda nell’aprile scorso aveva proposto part-time volontari e a luglio delle uscite con piccolo incentivo". E aggiungono: "Da luglio in poi, la Bie non ha più fatto ricorso alla cassa integrazione. Il confronto con la Rsu e le organizzazioni sindacali avrebbe permesso di cercare strade e soluzioni alternative".