Crisi La Perla, protesta a Bruxelles. Le lavoratrici davanti al Parlamento

Una quarantina di dipendenti del gruppo La Perla sarà oggi a Bruxelles per sensibilizzare anche l’Unione europea sulla situazione della società bolognese di lingerie di lusso, coinvolta in una crisi che interessa Italia e Regno Unito. Le sarte manifesteranno dalle 10 alle 14 davanti alla sede del Parlamento e, dalle 17 alle 18.30, saranno ascoltate dagli europarlamentari italiani e, forse, da quelli portoghesi: lo stabilimento lusitano è stato chiuso da agosto e le lavoratrici sono senza stipendio da allora, mentre le dipendenti bolognesi non ricevono la retribuzione da ottobre. I sindacati accusano il finanziere Lars Windhorst, patron del fondo Tennor proprietario de La Perla: "Riteniamo necessari cambi di passo della politica sul tema finanza speculativa, paradisi fiscali e deserto produttivo che un’economia appiattita sulla finanza sta determinando sull’economia reale e quindi sui lavoratori", attacca Stefania Pisani, della Filctem Cgil.