Crisi La Perla, vertice con il ministro: "Ci sono manifestazioni d’interesse"

Avanti con l’amministrazione straordinaria, con l’auspicio che sia estesa a tutto il gruppo. L’imperativo per La Perla resta quello di tenere insieme lo stabilimento produttivo, la forza lavoro "straordinaria" delle dipendenti e il marchio, oggi posseduto dalla controparte inglese in liquidazione. È stato un incontro "proficuo e costruttivo" quello sul futuro del brand di lingerie di lusso, dichiarato insolvente dal tribunale di Bologna all’inizio di febbraio: in Prefettura, ieri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato Vincenzo Colla, assessore regionale al Lavoro, il capo di Gabinetto della Città metropolitana Sergio Lo Giudice e le sigle sindacali in rappresentanza delle lavoratrici, in "un clima di perfetto allineamento" tra governo e istituzioni locali.

Ora resta da sciogliere l’intricata vicenda giudiziaria che va dall’Italia fino oltremanica, in un caso "più unico che raro" e che, secondo il ministro, "è destinato a fare scuola sull’intera politica industriale europea". Ecco perché, secondo Urso, quella di estendere l’amministrazione straordinaria resta "la procedura più veloce ed efficace" per trovare un’intesa con i commissari liquidatori e individuare una società industriale del settore che rilevi lo stabilimento bolognese. L’ipotesi di un ricorso giudiziario, invece, "sarebbe inevitabilmente più lunga e non coinciderebbe con l’esigenza di tornare a produrre il prima possibile con il marchio La Perla".

"I commissari mi hanno riferito di avere già avuto manifestazioni di interesse – sottolinea il ministro –. Ma, ovviamente, siamo in una fase preliminare: auspichiamo l’amministrazione straordinaria anche per le altre società del gruppo". Cioè La Perla Management e La Perla Italia, la cui prima udienza è fissata proprio oggi.

Buone notizie sul fronte retribuzioni: il ministero a febbraio ha attivato la cassa integrazione per le 218 lavoratrici della Perla Manufacturing. "I commissari in pochi giorni sono riusciti a dare serenità – prosegue Urso – e l’Inps ha detto che in una decina di giorni le risorse saranno messe a disposizione". Si mormora entro Pasqua. C’è ancora da aspettare, invece, per le retribuzioni che riguardano il contratto di solidarietà per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Ma, anche su questo fronte, sarebbero arrivate rassicurazioni. Tramonta l’ipotesi che a rilevare La Perla possa essere direttamente il Mimit. "La legge che abbiamo introdotto prevede che il ministero possa acquisire un marchio in determinati casi – spiega ancora Urso –, ma non siamo in questa circostanza".

Soddisfatto dell’incontro l’assessore Colla ("merito della caparbietà delle lavoratrici"), così come le sigle sindacali: "Ci auguriamo che tutte le società vadano in amministrazione straordinaria perché riusciremmo finalmente a dare risposta al dramma sociale delle lavoratrici – chiosa Stefania Pisani, segretaria generale della Filctem-Cgil –. Ma i tempi sono stretti e servono risposte di carattere industriale per far procedere di pari passo il marchio e il know-how di Bologna".

"Chiediamo al ministro di continuare a sostenerci – aggiunge Mariangela Occhiali, funzionaria Uiltec Uil–. Gli obiettivi restano la tutela delle persone e la tutela del marchio".