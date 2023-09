Crisi Marelli, la rabbia di Giovanni e Samira: “Senza lavoro e con due figlie”

Crevalcore (Bologna), 21 settembre 2023 – Diciotto anni. Giovanni Gianfelice e Samira Chouri sono una delle venti coppie che lavora alla Magneti Marelli. Qui, nello stabilimento di Crevalcore (video), hanno passato gran parte della loro vita. Lei di origine marocchina, lui campano, si sono trasferiti con le loro due bambine a Cento, in provincia di Ferrara, per lavorare nell’azienda della Bassa bolognese. Ora, a due giorni dall’annuncio della chiusura dello stabilimento, dei sacrifici di una vita rimane solo la rabbia e la paura di non farcela.

Giovanni Gianfelice e Samira Chouri dipendenti della Marelli di Crevalcore

Come avete preso la notizia della chiusura?

"Ci ha bloccato mentalmente e fisicamente – risponde Samira –. In questi giorni saremo fuori dall’azienda in attesa che si trovi una soluzione per rimediare a questo disastro sociale. Ci sono famiglie ridotte alla miseria dall’oggi al domani, noi abbiamo due figlie di 13 e 11 anni. Siamo arrabbiati, tanto, perché ci hanno preso in giro. In questi anni abbiamo fatto di tutto per questa azienda e questo comportamento è inaccettabile".

Avete paura per il futuro?

"Sì, molta. Abbiamo un mutuo da pagare, bollette, le spese della vita quotidiana e non sappiamo come fare. Finché lavoravamo, nonostante le difficoltà, riuscivamo a reggere, ma ora ci sentiamo persi perché non sappiamo come fare. Le nostre figlie sono nate e cresciute qua, hanno scuola e amici. Non pensano minimamente ad allontanarsi".

Loro come hanno reagito? Ne avete parlato?

"Sì, perché hanno letto subito la notizia e sono venute e parlare con noi. Per il momento stiamo cercando di tranquillizzarle il più possibile, abbiamo detto loro che mamma e papà troveranno una soluzione per far sì che non gli manchi niente anche perché non serve a niente spaventarle e preoccuparle alla loro età".

Sareste disposti a spostarvi qualora vi venisse offerto un trasferimento?

"Per il momento non ci pensiamo perché la nostra speranza è quella di rimanere qui. Io ho 50 anni, Giovanni 48, non è facile a quest’età iniziare tutto daccapo, in un altro posto. Lavoriamo qui da diciotto anni, abbiamo fatti tanti sacrifici per arrivare qui e ora ci troviamo senza niente in mano. Quello che è successo è una cosa troppo brutta, mi si blocca il cervello se penso anche ai miei colleghi, 230 persone che da un giorno all’altro sono messe una peggio dell’altra".