Crisi Tecnoform, la svolta: "Tre offerte d’acquisto"

Un cavaliere bianco, anzi tre, per salvare Tecnoform. Buone notizie, ma ancora tutte da verificare, per la crisi della storica azienda di Valsamoggia, leader nel settore della produzione di interni e arredamenti per veicoli ricreazionali (camper, caravan, roulotte), bungalow, imbarcazioni, case mobili, che proprio quest’anno raggiunge i 60 anni di attività ma che dieci giorni fa ha annunciato la decisione di ricorrere alla liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio.

Le carte però non sono ancora arrivate in tribunale e già si sono fatte avanti almeno tre realtà imprenditoriali che operano nello stesso settore pronte a subentrare alla famiglia Kerkoc nella gestione dell’azienda. Questo è quanto annunciato ieri mattina dai sindacati nel corso dell’assemblea convocata nella sala polivalente del Comune di Anzola Emilia per portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni della drammatica situazione che coinvolge i 137 lavoratori e un’impresa-simbolo del Made in Italy e che lo scorso febbraio aveva ottenuto il riconoscimento di marchio storico di interesse nazionale da parte del ministero delle imprese.

"Di una conosciamo già il nome, si tratta dei tedeschi della Vöhringer, un concorrente diretto, che opera nello stesso settore, che comunque ha già formalizzato in suo interesse nei documenti che in queste ore stanno arrivando in tribunale – ha svelato Luca Simonazzi di Fillea-Cgil –. Ovviamente le cose saranno tutte da verificare, comprese altre due offerte che potrebbero arrivare da altrettante multinazionali, e spetterà al commissario decidere, ci auguriamo con tempestività. Perché il futuro di 137 lavoratori e altrettante famiglie sono appese a un filo".

In apertura dell’assemblea i sindaci di Valsamoggia e Anzola avevano sottolineato l’importanza di portare a termine quanto prima il salvataggio di un’azienda di rilievo non solo locale e tutelare l’occupazione. Obiettivi ribaditi con decisione da Stefano Mazzetti, capo di gabinetto della Città metropolitana con delega al lavoro e alle crisi aziendali, che ha parlato di "situazione obiettivamente non semplice per una crisi già nota e che nelle riunioni scorse ha registrato opinioni e impegni che non si sono concretizzati come immissioni di liquidità, fondi, capitali in entrata. Ma ora è importante che il tribunale nomini una persona che possa prendere decisioni e valutare potenziali acquirenti. Non vogliamo ‘predatori’ e l’occupazione va tutelata". Uniti anche i sindacati (Fillea-Cgil e Filca-Cisl) nel chiedere azioni tempestive per tener vivo il rapporto con clienti e fornitori: "Ogni giorno c’è un fornitore o un cliente che si sfila. Una banca che blocca il conto... tutti devono fare la propria parte".

Gabriele Mignardi