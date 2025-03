Cristianini e ’Sovrumano’: la frontiera delle macchine

Uno sguardo su un futuro che si annuncia sempre più inquietante. Nello Cristianini, professore di Intelligenza Artificiale all’università di Bath nel Regno Unito, presenta domani alle 18,30 al Mast un libro di cui molto si parlerà: si intitola ‘Sovrumano. Oltre i limiti della nostra intelligenza’ (ed il Mulino).

Professore, dopo ‘La scorciatoia’ e ‘Machina sapiens’ arriva con questo saggio una sorta di ultimo capitolo. Lei da dove è partito e dove è arrivato?

"È una trilogia. ‘La scorciatoia’ ci mostra come abbiamo costruito le prime macchine intelligenti usando metodi statistici attraverso le storie dei protagonisti. ‘Machina sapiens’ fa lo stesso raccontando come abbiamo costruito la prima macchina in grado di conversare, passando il Test di Turing, e di cosa è successo nello storico incontro tra noi e la nostra creatura. In ‘Sovrumano’ diamo un’occhiata al futuro, alla possibilità che esistano macchine che ci possano superare in intelligenza: cosa vuol dire, come si misura, come si costruiscono. Questa non è una possibilità troppo remota, e lo scopo è prendere seriamente gli sviluppi tecnici degli ultimi anni e mesi".

La domanda di fondo è: giunti a questo punto, le macchine davvero possono superarci?

"È ora di prendere seriamente la possibilità che una macchina possa superarci in intelligenza. Ma dobbiamo essere rigorosi nei test e nelle definizioni. Sovrumano significa solo questo: ciò che supera i limiti umani. In molti ambiti siamo già stati superati. Non c’è alcun motivo teorico per cui le macchine non possano farlo, ma dobbiamo intenderci: l’intelligenza è un’abilità a molte dimensioni, e potremmo essere superati, ad esempio, in intelligenza visiva e spaziale ma non in intelligenza logico-matematica. In altre parole, ci potrebbero essere diversi sorpassi in diversi momenti".

Quindi abbiamo aperto un nuovo capitolo nella storia dell’AI?

"L’obiettivo dichiarato di oggi si chiama Intelligenza Artificiale Generale, AGI, ed è definita come una forma di AI che svolge gli stessi compiti degli esseri umani allo stesso livello di competenza. È questa la corsa che descrivo in ‘Sovrumano’. È importante anche dire che l’intelligenza umana non deve necessariamente essere il paragone di ogni intelligenza, ma al momento i principali gruppi di ricerca hanno deciso che la loro missione è almeno eguagliare le abilità umane, e quindi propongo di essere rigorosi in questi confronti".

Quanto pesa nel rapporto che abbiamo con le nuove macchine la suggestione di indagare in quella terra di nessuno che sta oltre la nostra intelligenza?

"Dopo l’intelligenza artificiale generale (AGI) si parla dell’ultima frontiera, la cosiddetta Superintelligenza, ovvero ASI. Fare le stesse cose che faccio io, al mio stesso livello, sarebbe solo l’inizio, e fare quelle stesse cose meglio e prima e a costo minore sarebbe solamente uno dei passaggi successivi. Dobbiamo anche considerare la possibilità che una macchina futura possa fare cose che noi non siamo in grado di fare o capire, avventurarsi in territori che sono incomprensibili alla nostra mente. Qui c’è da pensare fin d’ora a come tenere una tale macchina sotto controllo, e siamo ancora in tempo. Ma si tratta di considerare seriamente gli sviluppi degli ultimi anni, ed è questo lo scopo del libro di cui parliamo".