Cristiano De Andrè canta Fabrizio

Grande musica domani all’Europauditorium (ore 21) con ’De André canta De André Best of Tour teatrale’, un omaggio di Cristiano al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva. Il progetto ’De André canta De André’ iniziato nel 2009 si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album e vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio. Cristiano De André porta sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Cristiano, non solo cantautore ma abile polistrumentista, accompagna lo spettatore nella grande opera di Fabrizio.