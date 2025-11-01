Cristicchi: "Armiamoci di bellezza"

Da quando sognava di cantare "come Biagio Antonacci", nel brano che lo ha fatto conoscere per la prima volta al grande pubblico, fino alle riflessioni su una differente idea di normalità di ‘Ti regalerò una rosa’, Simone Cristicchi ha attraversato da protagonista, e continua a farlo, la scena della canzone d’autore italiana. Un’avventura artistica che è al centro del concerto in programma martedì, 4 novembre, al Teatro Duse di via Cartoleria, alle 21. ’Dalle tenebre alla luce’ è il tema dello show che racconta i suoi primi vent’anni di carriera. Con lui, oltre al suo gruppo, ci sarà lo Gnu Quartet.

Cristicchi, cosa racconta il titolo del suo spettacolo, che è anche quello di un suo disco? "È un riferimento autobiografico, che credo però non riguardi solo me, ma l’aspirazione che ci muove come esseri umani. È lì che cerchiamo di andare, è quello l’obiettivo della nostra esistenza. Scrollarsi di dosso l’oscurità che sembra dominare i nostri tempi, per arrivare alla consapevolezza che, con l’arma della bellezza, possiamo immergerci nella luce".

Un percorso umano e insieme artistico. "Certo, un percorso che nasce dalla continua necessità di stupirsi, dell’esplorazione di punti di vista e suggestioni molto differenti che hanno in comune la curiosità e che mi spingono a cambiare, a non fermarmi".

C’è un artista che lei considera il suo maestro... "L’incontro con Franco Battiato è un regalo che mi accompagnerà per sempre. È uno di quegli avvenimenti unici, che da soli hanno il potere di cambiarti la vita. È stato lui a introdurmi alla lettura dei grandi mistici e dei movimenti spirituali che hanno scandito le epoche. Mi ha fatto scoprire un universo che non conoscevo e che ha segnato la mia ricerca artistica. È stato, per me, un grande mediatore culturale. Un mediatore pop".

Cosa ricorda di più di quell’incontro? "Sicuramente il suo interrogarsi su quale fosse il rapporto tra l’artista e il pubblico. Tema ovviamente centrale per chi fa il nostro lavoro, ma sul quale, preso dal continuo succedersi di concerti da preparare e dischi da registrare, non mi ero mai realmente soffermato. Battiato mi disse che non è importante se una sala è piena o ci esibiamo di fronte a solo spettatore. Quello che conta è arrivare a essere una ’vibrazione unica’, che coinvolge allo stesso modo chi è sul palco e chi e sotto. Se succede, il nostro lavoro ha senso".

Cosa è per lei la spiritualità? "È un sentire interiore che riesce a smuovere l’anima, ad arrivare in profondità e parlare alla coscienza, a mettere in luce quello che in cui crediamo realmente e che rimane in ombra, coperto dal caos della quotidianità".

Lei, questo sentire, come lo nutre? "Con la musica. È il linguaggio che più di tutti arriva dove gli altri non arrivano. E riesce a sovvertire la normalità. Le canzoni hanno un potere incredibile, ci influenzano e ci portano a esaltare i valori positivi dei quali c’è un grande necessità. Ha proprio ragione il compositore Nicola Piovani quando dice che la musica è pericolosa. Riesce a renderci persone migliori, a fuggire dall’omologazione che domina i nostri tempi".