Cristicchi, concerto mistico per Battiato al Duse "Cercava sempre una geografia dell’anima"

di Pierfrancesco Pacoda

Ballare come i dervisci da lui tanto amati, passare da uno stato di coscienza a uno di astrazione. Era affascinato dal misticismo, Franco Battiato, dalle meraviglie del Divino, che ha raccontato nelle sue canzoni più belle. Una forma di attenzione e di devozione che ha ispirato lo spettacolo Torneremo ancora-Concerto Mistico per Franco Battiato, che Simone Cristicchi e Amara, insieme ai solisti della Accademia Naonis di Pordenone, portano al Duse (ore 21) questa sera.

Cristicchi, quando si è avvicinato all’opera di Battiato?

"Ho scoperto e amato inizialmente, agli esordi della mia carriera, il Battiato sperimentatore, le sue opere elettroniche, dopo qualche anno ho conosciuto, e ne sono stato irrimediabilmente affascinato il suo versante mistico. Da lì è iniziato un lungo viaggio alla ricerca delle sue radici culturali, delle sue fonti di ispirazione, i suoi maestri, le letture, gli ascolti. Un percorso che ha portato allo spettacolo".

Non solo canzoni di Battiato, quindi, in questo ‘Concerto Mistico’.

"Vorremmo che il pubblico, si immergesse in una dimensione spirituale che, partendo dalle sue canzoni, ci fa entrare nella sacralità dei mantra, nel suono delle campane di cristallo, nei canti devozionali che arrivano da ogni angolo del pianeta e che erano per lui, e per me, grande fonte di ispirazione".

Un percorso parallelo, il suo e quello di Battiato.

"Ci accomuna la continua aspirazione a una sacralità del quotidiano, il bisogno di cercare un luogo dove ripararsi dal rumore assordante che ci circonda. Attraverso scelte comuni, come quella di vivere isolati, io vivo in un luogo immerso nella campagna del Lazio, e la pratica della meditazione, che per me è pratica di disciplina, una tecnica che faticosamente imparo e metto in atto ogni giorno".

Quale era il Divino di Battiato? "Era un Divino che non sapeva di sagrestie, ma che affondava le sue convinzioni, da mettere sempre in discussione, nella contemplazione. Battiato era un uomo alla continua ricerca di una geografia dell’anima. Spaziava dal sufismo, uno dei suoi primi interessi, alla cultura zen, al buddismo, per poi avvicinarsi alla filosofia dei Padri del Deserto, che predicavano un ritorno all’essenza della cristianità. Una essenza fatta di solitudine, che è anche una delle basi della mia musica. Andare al di là delle apparenze, per provare almeno a cogliere il mistero dell’esistenza".

Amara, qual è il messaggio delle canzoni di Battiato che condividerete con il pubblico?

"La musica di Battiato mi aiuta in un cammino che ha come obiettivo oltrepassare se stessi. I suoni, le sue parole, le vibrazioni che emanano, al di là del senso dei testi, riescono a indurre uno stato di trance, come quello che raggiungevano i suoi amati dervisci. E’ una modificazione della coscienza che ci fa arrivare in un altro territorio e che ci fa prendere consapevolezza del nostro respiro. È musica evocativa, che chiede di lasciarsi andare in un flusso che supera la normalità".