Cristina Dallacasa nuova guida dell’Iiple

Cambio al vertice dell’Iiple, l’Istituto professionale edile di Bologna che dal 1947 si occupa di formazione, sicurezza e prevenzione del rischio di infortuni sul lavoro e gestice seminari e corsi rivolti ai giovani e ai professionisti del settore. Per la prima volta la guida dell’Istituto è affidata ad una donna, l’imprenditrice edile Cristina Dallacasa, bolognese, già alla guida dell’impresa di costruzioni di famiglia. "Ho sempre cercato di andare oltre i numeri del bilancio e, vivendo quotidianamente il problema della ricerca del personale qualificato e rilevando nel mondo edile l’incoerenza tra una buona formazione e le esigenze delle imprese, ciò ha rappresentato uno spunto perché mi venisse offerto questo ruolo". Dallacasa crede "tantissimo nella formazione: il nostro settore, infatti, ha subito la fuoriuscita di molti operatori e non c’è consuetudine da parte dei giovani ad affacciarsi al mondo edile. C’è quindi necessità di nuove leve adeguatamente formate". Poi, non nasconde che "un po’ di tensione c’è: l’Iiple è una scuola molto importante. Un conto è parlare di formazione e un conto è esserci attivamente ‘dentro’. Io spero di poter dare il mio contributo alla scuola in termini strategici. Far sì quindi che le maestranze trovino lavoro e le imprese risorse adeguate".Con l’arrivo di Dallacasa, l’Istituto ringrazia il presidente uscente "per il lavoro svolto in questi sei anni".