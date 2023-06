Cristina Donà inaugura il palco di BOtanique Concerti low cost nei giardini di via Filippo Re

L’estate entra nel vivo e tornano le rassegne storiche che scandiscono i mesi più caldi in città. A volte, con una nuova formula: è il caso di ‘BOtanique’, il consolidato programma di eventi nei giardini di via Filippo Re, che quest’anno propone un abbonamento unico a un prezzo davvero accessibile, appena dieci euro, per tutti gli appuntamenti in cartellone fino a fine luglio.

Cristina Donà, Africa Unite, il progetto Europavox, Giancane, Brusco, Nada e tanti altri ancora: oltre 20 show con unico ticket, per un prezzo medio di circa 50 centesimi a concerto. "In questa 12esima edizione volevamo provare, con sensibilità, ad andare incontro alle esigenze dei clienti che abitualmente frequentano gli spazi dell’Estragon - puntualizza Lele Roveri, direttore artistico del BOtanique -. Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo e siamo tornati alla vecchia formula usata dei primi anni Duemila, cioè quella di creare un abbonamento superpopolare per più show. Siamo soddisfatti, perché in un’estate in cui vediamo prezzi esorbitanti per i grandi concerti, proviamo come sempre ad andare controcorrente e a tenere conto di una crisi accentuata e delle difficoltà economiche che molti stanno vivendo".

Si parte già oggi con il live di Cristina Donà (ultimo appuntamento, invece, il 22 luglio). L’area relax e la ristorazione fanno da contorno ai grandi eventi per un festival totalmente ‘plastic free’: la plastica non verrà diffusa in alcuna forma all’interno dei giardini.

"La cultura è viva ed è stato uno tra i settori più bastonati dal Covid: ecco perché vogliamo offrire un programma di concerti per la comunità", aggiunge l’altra direttrice artistica, Katia Giampaolo. "Ringraziamo l’Alma Mater che permette questa manifestazione in un luogo magnifico che non disturba nemmeno il vicinato - chiosa Giorgia Boldrini, direttrice del settore Cultura del Comune -. Per noi questa nuova formula di fruizione è molto interessante e l’accessibilità resta l’aspetto più importante". Info e aggiornamenti: www.botanique.it | www.facebook.comBOtaniqueFestival Francesco Moroni