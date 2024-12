Cristina Zavalloni rende omaggio a Édith Piaf in concerto jazz alla Cantina Bentivoglio

Tra nostalgie alate, lampi di inquietudine modulati da uno strumento voce di identità aristocratica, la prorompente ’zingara’ di Bizet, la creatrice ed esecutrice di melodie di palpabile tensione narrativa Cristina Zavalloni stasera dalle 22 in Cantina Bentivoglio rende omaggio in sestetto a Édith Piaf. Sul palco con la leader Cristiano Arcelli (sax e arrangiamenti), Manuel Magrini (pianoforte), Giancarlo Bianchetti (chitarra), Stefano Senni (contrabbasso) e Alessandro Paternesi (batteria).

Che cosa la lega al mito di Piaf al punto da dedicarle un omaggio?

"Il ricordo di quando da piccola ne cantavo i brani a squarciagola. Da bimbetta che giocava a fare la ’chansonnière’ consumata, imitando quel suono toccante e graffiato, cercando di arrotare la ’r’. L’anno scorso è arrivata la proposta di creare un programma dedicato a Édith che ho accolto con slancio".

Così il tributo ha messo le ali…

"Mi sono divertita a ritrovare il repertorio per cui divenne famosa, a scegliere i brani, ad arrangiarmeli addosso, come un vecchio abito su un corpo nuovo".

Il genere musicale in cui più si riconosce?

"Tutti quelli che frequento: che siano arie barocche, jazz e liriche verdiane, di Berio, di Schönberg non fa differenza".

Si considera una jazzista?

"Rispetto ai musicisti classici, sì!".

I suoi rapporti con i grandi dell’arte musicale fiorita a Bologna, da Dalla a Freak Antoni, da Fresu a Jimmy Villotti?

"Siamo frutti dello stesso albero che è questa città colorata e versatile. Lucio l’ho incontrato una sola volta: io cantavo il ’Pierrot Lunaire’ a Lugo e lui curava la regia di un’opera. Alla fine venne a complimentarsi: umile, diretto, semplice. Di Jimmy ricordo una sera di tanti anni fa, quando facevo musica intimista. Ci eravamo esibiti al Candilejas, ci raggiunse e fece un commento per cui scoppiammo a ridere: ’Sapete come siete…? Siete ferali!’. Freak Antoni è un mito che non ho mai incontrato, ma che intelligenza geniale. Con Fresu c’è stata una collaborazione lunga e preziosa".

I dischi che custodiscono quanto ha prodotto?

"Sono affezionata a tutti i miei album, da ’La Donna di Cristallo’ al recente ’Twisted’ in duo con Michel Godard, e ’The Soul Factor’ insieme a Uri Caine. Senza contare la collaborazione con Louis Andriessen e con Pietro Tonolo".

I progetti?

"Uno su tutti: lo studio della direzione d’orchestra".

Potrà dire come Édith un giorno: "Je ne regrette rien"?

"Lo dico già. Rifarei tutto, anche i tanti errori. Perché avevano un senso, in quel momento, e canto: "Noooo, rien de rien….".