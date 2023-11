Critiche a Lombardo . Calenda lo difende: "Al congresso di FdI è andato su mia richiesta"

Certe relazioni finiscono e altre, invece, potrebbero essere intraprese. Il posto riservato in prima fila al senatore Marco Lombardo, ex assessore Pd, ora segretario provinciale dei calendiani, al primo congresso provinciale di Fratelli d’Italia sotto le Due Torri ha aperto il vaso di Pandora, che non pare volersi richiudere in fretta. La visita di Lombardo, e le parole di possibili sostegni a candidati civici in alcuni comuni al voto l’anno prossimo, hanno creato molto scalpore e altrettante critiche, non solo dall’area del centrosinistra. Ieri, però, il leader di Azione, Carlo Calenda, è intervenuto in prima persona sui social per fare chiarezza e mettere a tacere i pettegolezzi. "Azione è stata invitata al congresso di FdI a Bologna – scrive –. Siamo andati ad ascoltare e anche per affermare il principio che in politica non ci sono nemici, ma avversari che si rispettano. Lombardo è andato su mia richiesta. Fine". E il discorso fila, visto che le sue parole utilizzate combaciano con quelle utilizzate giorni prima dal senatore al congresso, e si ripresentano anche in un post social di ringraziamento a Calenda stesso. "Solo in un Paese come l’Italia il cui dibattito politico è inquinato dalla logica bipolare – scrive Lombardo –, può destare scalpore il fatto che un segretario di un partito di opposizione di fronte a un invito scelga di partecipare al congresso di un partito di maggioranza". Uno sfogo che ricorda anche le fondamenta di Azione, che "nasce proprio per questo – continua il senatore (nella foto con il viceministro Bignami e il senatore Lisei) –: uscire dalla logica del nemico politico e dialogare anche con gli avversari per entrare nel merito delle singole questioni. Tutto il resto è rumore".

L’intervento del senatore sul palco dei meloniani di domenica scorsa, infatti, ripete gli stessi concetti, con parole che rimandano al "dialogo, perché non abbiamo mai parlato di nemici, ma di avversari politici". Presenza, intervento e commento hanno lasciato il segno, sollevando polemiche, soprattutto dalle parti del Pd. Dalle quali, però, prende le distanze Luigi Tosiani, segretario regionale dem, che riflette sulle radici e sulle origini del partito calendiano. "Credo che Azione sia una forza politica che nella Regione Emilia Romagna è in maggioranza – afferma Tosiani a margine del presidio dei dem sotto la sede della Regione per il diritto alla salute e a tutela della sanità pubblica –. Ha sostenuto il presidente Bonaccini quattro anni fa ormai. Credo sia un partito nato proprio sulla sanità, e per questo potrebbe condividere pienamente la nostra proposta di legge". In sostanza, "mi interessa discutere di contenuti e di proposte – conclude il segretario regionale del Pd –. E su questo, penso che riusciremo a trovare convergenze capaci di costruire un campo largo di forze in vista delle prossime elezioni amministrative e anche di quelle regionali".

Un invito a voltarsi indietro, forse, nella speranza che Azione possa rivalutare alcune scelte. il centrosinistra, comunque, è arrivato a un bivio: se da una parte Azione fa sapere che potrebbe aprire la porta all’idea di convergenze con il centrodestra in caso di candidature civiche in alcuni Comuni, Italia Viva si reinventa in vista delle prossime elezioni, dalle Comunali e le Europee del 2024 fino alle Regionali del 2025, escludendo coalizioni con gli estremismi come FdI e Lega, bloccando subito la strada a eventuali incontri con il centrodestra. Due strade opposte, quindi, che potrebbero non rincontrarsi più.