Critiche bipartisan: "Mai più così" Il centrodestra attacca la giunta

Sulla festa del cibo di strada ai Giardini Margherita piovono critiche bipartisan. Non solo quelle, più scontate, delle opposizioni in consiglio comunale. Ma anche quelle dai banchi di Coalizione civica, ala sinistra della maggioranza. Gli organizzatori dell’International Street Food, "non saranno più i benvenuti sul suolo pubblico della nostra città", sbotta Simona Larghetti, consigliera di Coalizione civica. Che definisce "un incubo" quanto accaduto ai Giardini Margherita, con "100.000 persone ammassate in uno spazio che già ne contiene tante altre, senza un numero adeguato di servizi e senza un adeguato sistema di raccolta rifiuti", E perché "i giardini hanno un’altra funzione, sono un parco". Larghetti parla di "spettacolo rivoltante", che ha "rivelato tutta la carenza organizzativa e la mancanza di rispetto delle prescrizioni", con i prati del parco "che si presentavano come una enorme distesa di immondizia" e siepi e cespugli utilizzati come toilette a cielo aperto. "Non sempre – afferma la Larghetti – lasciare fare ai privati e fare girare l’economia porta socializzazione sana e allontana degrado e criminalità. Io credo che quello che abbiamo visto Giardini è degrado vero". Dai banchi delle opposizioni si punta l’indice contro l’amministrazione comunale. Stefano Cavedagna, capogruppo di Fd’I, parla di evento "senza regole e senza controllo", denunciando...