Croce e Carducci Quell’incontro mancato

Antonio Patuelli

Benedetto Croce e Giosuè Carducci erano fortemente distanti per età: Croce nacque nel 1866 e Carducci nel 1835, e per luoghi di principale residenza, Napoli per l’uno e Bologna per l’altro, oltre che diversi per formazioni culturali e convinzioni ideali.

Ambedue furono anche Senatori del Regno, ma in periodi nettamente distanti. Eppure, dal 1887 al 1906, il grande poeta, il “Vate” dell’Italia postrisorgimentale di fine Ottocento e Premio Nobel nel 1906, fu in corrispondenza con il giovane Croce, che allora appariva soltanto un erudito e non ancora lo storico e il filosofo di fama internazionale che sarebbe apparso nel Novecento inoltrato.