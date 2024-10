Crolla albero alle materne. Attimi di paura tra i bimbi

Un pioppo grigio di 18 metri crolla sui giochi che si trovavano nel giardino della materna comunale Gastone Rossi in largo Lercaro. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. A cominciare dai bimbi, tutti illesi perché tenuti dentro dalle maestre. Lo schianto dell’alberone è avvenuto, all’improvviso, all’una di giovedì. Alle 19, nella mail dei genitori è arrivata la spiegazione ufficiale e le scuse di Veronica Ceruti, direttrice dell’Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni che fa capo all’assessorato guidato da Daniele Ara che si è poi recato alla Gastone Rossi per incontrare maestre e dade. La prossima settimana si terrà un’assemblea con genitori e maestre con gli assessori alla Scuola e ai Lavori Pubblici, Ara e Simone Borsari, oltre ai tecnici responsabili della manutenzione, per illustrare le modalità di manutenzione del verde scolastico. "L’albero – scrive Ceruti ai genitori – presentava una inclinazione che, in passato, aveva portato a sottoporre l’esemplare a delle specifiche verifiche strumentali, (2014-2022) ma non avevano presentato problematiche di stabilità".

Il pioppo "è stato oggetto di monitoraggio continuo e l’ultima verifica era stata effettuata in estate, ma anche in quel caso non erano state rilevate particolari problematiche". Giovedì mattina, il "responsabile della Manutenzione del Verde pubblico del Comune", già alla Gastone Rossi per un "una ricognizione sul giardino nell’ambito di un’ampia verifica a seguito degli eventi meteo delle scorse settimane, ha riscontrato delle leggere fessurazioni del terreno intorno al colletto". Subito "è stato contattato l’agronomo incaricato dell’Amministrazione, e si è convenuta la necessità di procedere un immediato abbattimento". Contattata "la ditta di manutenzione del verde è stato programmato l’intervento entro le ore 13".

Nel frattempo, è stato reso off limits il giardino ai bambini. "Purtroppo l’albero, per via delle raffiche di vento e del terreno "ammorbidito dalla presenza di acqua" – spiega Ceruti - è caduto al suolo prima dell’intervento. Da una prima verifica dell’apparato radicale, non sono emersi difetti strutturali o malattie fitosanitarie". Per l’amministrazione, "le procedure di monitoraggio, messe in atto a seguito degli eventi climatici avversi di questi ultimi giorni, sono stati provvidenziali e utili a evitare rischi. I monitoraggi continueranno nelle prossime ore anche presso altre strutture".

Federica Gieri Samoggia