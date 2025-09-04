Crolla il prezzo della cocaina. E il crack si ’cucina’ in casa

Di crack se ne trova poco in giro. Di cocaina, invece, a valanghe. E non è un’esagerazione, basta guardare un dato, su tutti: solo la Squadra Mobile di Bologna (diretta da Guglielmo Battisti) ne ha sequestrati 30 chili sul territorio bolognese e solo nell’arco degli ultimi due mesi. Un numero che non lascia dubbi sul fatto che questa droga circoli a fiumi in città e provincia. A prezzi sempre più stracciati. Se, infatti, fino a pochi anni fa il costo di un chilo ‘all’ingrosso’ viaggiava tra i 38mila e i 37mila euro, ora la stessa quantità si può trova a 29mila euro, in certi casi pure a 28mila.

E il discorso del prezzo a ribasso è strettamente connesso all’utilizzo di crack (cocaina in forma basica). Vanno infatti ‘di moda’, ora, delle ‘palline’ di coca, dosi molto piccole dal peso di 0,2-0,3 grammi appena. Ciò significa che una dose di cocaina oggi si può comprare anche a 10 euro. In altre parole, è diventata accessibile a tutte le tasche. Ed è proprio dalla cocaina – al momento sul mercato se ne trova di ogni tipo e qualità – che si ricava il crack ed è anche possibile che il singolo pusher di strada o l’assuntore stesso trasformi quella polvere in cristalli in casa sua, ‘cucinandola’ per poterla fumare anzichè ’sniffare’. Questo spiegherebbe perché si trova pochissimo crack – nella sua forma propria di grumi, i più noti ’cristalli’ –, mentre circola moltissima cocaina, in forma di polvere.

La sostanza sequestrata dalle varie piazze di spaccio viene poi analizzata, per conoscerne composizione e principio attivo. Nel momento in cui c’è un arresto, si procede infatti con il narcotest e poi si può anche approfondire con le analisi della Scientifica, per valutare appunto il principio attivo della sostanza. Dei numerosi sequestri effettuati in strada, fatta eccezione per le cosiddette droghe leggere (hashish e marijuana) per la maggior parte la sostanza trovata ’reagisce’ alla cocaina, che ha ormai una diffusione capillare sul territorio, stando a quanto registra la Squadra Mobile con le sue numerose attività. Negli ultimi mesi è soprattutto la Bolognina che fa parlare di sé per la questione droga, dove sono più evidenti i problemi di violenza e degrado che lo spaccio si porta dietro. Dal nostro reportage di alcuni giorni fa, emerge come la compravendita di droga si svolga per lo più alla luce del sole, incurante del passeggio dei cittadini che vivono nel quartiere. Spesso anche davanti a bimbi in passeggino.

Il Comune ha annunciato che sta preparando un dossier sullo spaccio in Bolognina, gestito in gran parte da gruppi di origine nigeriana: un fascicolo che sarà portato in Procura e che contiene decine e decine di segnalazioni, foto e filmati dei residenti, ridotti allo stremo da una situazione che non migliora. E che anzi sembra peggiorare. È di martedì mattina la notizia di una rissa tra pusher e acquirenti che ha coinvolto una nonna, 77 anni, che teneva per mano il suo nipotino, 6 anni: la donna è rimasta ferita nel tentativo di proteggere il bimbo dagli spacciatori, che urlavano e si picchiavano e alla fine sono finiti addosso a nonna e nipote, buttandoli a terra.

È però soprattutto la quotidianità a mettere in allarme i cittadini della Bolognina, dove si è arrivati al punto in cui i pusher chiedono ai residenti una ’tassa’, una sorta di pedaggio, per poter rientrare nelle abitazioni, sempre presidiate dagli spacciatori. Comportamenti che l’assessora Matilde Madrid definisce "mafiosi e intimidatori".

Ma, oltre la Bolognina, sono monitorate attentamente anche le altre zone della città e della provincia. Di recente, il sequestro più importante di cocaina è stato a San Lazzaro, a Castel de’ Britti, dove a un pregiudicato, ex detenuto per omicidio, gli agenti della Mobile hanno trovato in casa 11 chili di cocaina, oltre a una pistola rubata, nel luglio scorso.