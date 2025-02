Crolla la canonica. Ustionato grave sotto le macerie

È di due feriti, di cui uno grave, e sette evacuati il bilancio dell’esplosione che a Savigno di Valsamoggia ha sventrato la canonica dell’antica Pieve di San Giorgio di Samoggia, dove da una decina di anni vive una piccola comunità degli Eremiti con San Francesco. La deflagrazione, provocata da due bombole di gas utilizzate per cucinare, è avvenuta poco prima delle 15, quando dentro e fuori la canonica erano presenti sei persone. Per cause che sono all’esame dei vigili del fuoco, le bombole collocate vicino a una scala sono esplose causando il collasso del muro esterno, del solaio e del piano terreno. Al momento dell’incidente nella cucina c’era una sola persona, si tratta dell’uomo che per la vicinanza alle bombole ha riportato le ferite e le ustioni più gravi.

I soccorritori, per liberarlo dalle macerie, hanno dovuto usare tutte le precauzioni del caso, perché nello stesso salone era crollato il solaio del piano superiore, dove si trovava un altro ospite, il ferito meno grave, caduto di sotto e parzialmente coperto dai calcinacci. "Ero in casa e saranno state le tre quando ho sentito un gran busso. All’inizio ho pensato si fosse trattato di un incidente stradale – ha raccontato Sandro Piccinini, che abita a cento metri di distanza –. Quando sono andato giù ho visto quello che era successo e ho dato l’allarme". In poche decine di minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Bazzano e a seguire i colleghi della caserma di Zola, con i cani addestrati alla ricerca sotto le macerie. Poi due ambulanze del 118, i carabinieri, la polizia locale di Valsamoggia e la protezione civile dell’Unione. Viviana Maria Rispoli, responsabile della comunità che insieme al riconoscimento della Chiesa di Bologna da un decennio ha ottenuto di poter vivere nella canonica della parrocchia, che non ha il sacerdote residente, in quel momento era nella roulotte esterna, come anche altri ospiti e appartenenti a questa comunione di vita, fede e preghiera ispirata a San Francesco. In totale sette persone di cui cinque uscite illese dall’esplosione, che ha provocato danni ingenti al rustico addossato alla canonica antica, ma soprattutto lesioni e ustioni in varie parti del corpo giudicate gravi al ferito più serio.

Per alcune ore i vigili del fuoco hanno esplorato l’edificio e le sue pertinenze coi cani addestrati per questo genere di ricerche per accertarsi che non ci fossero altre persone coinvolte. Sotto choc gli altri componenti della comunità religiosa, che per ragioni di sicurezza è stata evacuata. Sul posto anche la sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna, che ha seguito tutte le operazioni di soccorso.

Gabriele Mignardi