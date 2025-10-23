Crolla per un arresto cardiaco, rianimata dalla nipote infermiera

Stava tornando a casa dopo aver dato una mano come volontaria alla Tartufesta di Lizzano quando è caduta in terra, nella piazza del paese, colpita da un infarto. Angela Chiari, 72 anni, è stata salvata dall’intervento di alcuni sanitari nei primi secondi ma, soprattutto, da Federica Chiari, infermiera dell’Area rossa alta intensità dell’ospedale di Porretta che è anche sua nipote e ha azionato il defibrillatore collocato all’esterno della filiale della BCC Felsinea.

È la stessa Federica a raccontare quanto è successo sabato: "La zia non ha mai avuto nessun problema al cuore, quindi è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Ero lì perché ero andata a mangiare e stavo prendendo un caffè al bar con un’amica quando mio marito mi ha chiamata dicendo ’vieni di corsa perché la zia sta male, vieni in piazza’. Mi sono precipitata, ma ero a un minuto di distanza – precisa –. Ho visto la zia in terra e tre ragazzi che stavano cercando di rianimarla con il massaggio cardiaco. Intanto un mio amico che anche lui fa i corsi di rianimazione mi ha portato il defibrillatore che era lì dalla banca e con questo abbiamo completato il cerchio della manovra di rianimazione. Per fortuna già nei primi attimi persone formate grazie ai corsi hanno aiutato la zia". Federica continua dicendo che "il defibrillatore ha dato due scariche e la zia ha ripreso subito conoscenza: mi ha riconosciuta, le ho chiesto di muovere mani e gambe. Poi è stata fatta la tac che non ha rilevato nessun danno cerebrale perché in poco tempo ha ripreso conoscenza". Intanto tutta la macchina dei soccorsi era in moto con invio prima di ambulanza e automedica, poi dell’elisoccorso che ha portato la donna al Maggiore dove è stata operata immediatamente alle coronarie. "La zia sta bene, a parte lo spavento e qualche ematoma per la caduta – continua Federica –. Adesso è stata spostata qui all’ospedale di Porretta e tra qualche giorno andrà a casa. Di pazienti di questo tipo ne vedo tanti ma, devo essere sincera, quando l’ho vista in terra senza coscienza, mi si è stretto lo stomaco".

"Ancora una volta a fare la differenza è la prontezza delle persone accorse, sanitari e non, e la presenza di un defibrillatore (Dae) pubblico disponibile sul posto – dichiara Simone Baroncini, responsabile medico della Centrale Operativa 118 Emilia Est –. A pochi giorni dalla Giornata mondiale della Rianimazione cardiopolmonare, vediamo gli effetti di quanto ogni giorno promuoviamo: l’intervento rapido di persone formate, l’uso del Dae e il coordinamento tempestivo del 118, contribuiscono a salvare vite". La signora Angela ho voluto ringraziare tutti quanti si sono prodigati per soccorrerla a Lizzano e per curarla nella Cardiologia del Maggiore.

Monica Raschi