Crollano gli incidenti, meno 28% in tre mesi: "Bene il limite dei 30"

Sono 915 gli incidenti stradali dipendenti dall’eccesso di velocità nel primo trimestre 2025. Un calo del 28% rispetto ai 1.270 dello stesso periodo del 2024. Diminuiscono anche i feriti (da 941 nel 2024 a 705, –25%) e i morti (da 11 a 7, –36%) nelle strade di città e provincia. Quello dello scorso anno è l’unico anno paragonabile al 2025, in quanto negli anni precedenti sono stati diversi i fattori che hanno inciso su un numero basso di casi. Per questo, secondo le istituzioni presenti in prefettura durante la presentazione dell’osservatorio, "i dati dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo sono importanti e confortanti", se rapportati al 2024.

In generale, il prefetto Enrico Ricci è soddisfatto perché si è registrata "una sensibile riduzione dell’incidentalità, nei prossimi mesi verificheremo se questo trend proseguirà". Diversi i temi a cui il prefetto risponde, il primo è quanto il limite dei 30 chilometri orari possa aver inciso su questi dati della provincia: "È evidente che, quanto più è ridotta la velocità, tanto più è minore il numero degli incidenti e i danni provocati", sottolinea Ricci, soffermandosi "sulla distrazione, spesso determinata dall’uso dei cellulari". Qui Ricci argomenta: "Nel trimestre ci sono state 531 sospensioni, sia pure per la durata minima di 15 giorni, e tutte legate all’uso improprio del telefono durante la guida".

Il terzo argomento sono i cantieri autostradali: "Da un lato sono positivi perché migliorano le condizioni della viabilità, dall’altro sono sinonimo di forte preoccupazione". Per questo è tanta l’attenzione della prefettura alle morti nei cantieri autostradali: "Ci saranno e sono già in atto dei controlli da parte della polstrada in prossimità dei lavori, e c’è un’opera di sensibilizzazione da parte di società Autostrade. Il nodo principale è il comportamento degli automobilisti e dei conducenti di mezzi pesanti". In questo scenario si inserisce la scelta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di censire gli autovelox presenti in Italia.

"Un tavolo di lavoro sta operando per verificare quali siano gli autovelox ancora utili e se invece non sia necessario, in altri tratti, installarne di nuovi", commenta Ricci. Per ora, infatti, non risultato "autovelox non a norma", precisa il prefetto, aggiungendo che "verificheremo soprattutto la loro utilità rispetto al contrasto dell’incidentalità". Il ‘censimento’ voluto da Salvini è un "bene" secondo il capogruppo della Lega Bologna, Matteo Di Benedetto: "Una parte non indifferente dei limitatori di velocità presenti sono poco utili al fine della sicurezza e rappresentano perlopiù un modo per fare cassa. Si parta col rimuovere il velox in viale Sabena".

All’incontro è intervenuto anche Marco Pollastri, presidente Osservatorio regionale Educazione e Sicurezza Stradale. "Bene il calo degli incidenti ‘del sabato sera’ – ha sottolineato –. Questo significa che dobbiamo lavorare più sugli spostamenti casa-lavoro".

Giovanni Di Caprio