Crolli nel rudere abbandonato, pompieri in azione dopo l’sos dei residenti

Casa abbandonata e pericolante perde pezzi nei pressi di un condominio di Porretta: tempestivo l’intervento dei pompieri del locale distaccamento. Erano le 10 di ieri quando la caserma dei pompieri di Gaggio ha iniziato a ricevere una serie di telefonate, allarmate, dei residenti della palazzina di via primo Maggio 88 in località Pucciga di Porretta. I condomini segnalavano la caduta di laterizi e sassi dalle pareti di una casa, abbandonata e fatiscente, che confina col cortile del palazzo e, ancor più pericoloso, con la strada. Sul posto i vigili del fuoco: il primo obiettivo era scongiurare che l’edificio abbandonato da decine di anni, crollasse sulla strada o addosso al condominio. I vigili del fuoco di Gaggio, grazie alla gru, hanno tolto dal rudere le parti pericolanti. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area bloccando il traffico e rimosso i detriti.

z. p.