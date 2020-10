Bologna, 20 ottobre 2020 - Due ragazzi sono rimasti feriti a causa del crollo di un muro in un palazzo di via Borgo di San Pietro (video), perpendicolare di via Irnerio. Nel condominio è in corso un cantiere edile (video): secondo le prime informazioni, una maxi betoniera avrebbe sfondato un muro che delimita un terrazzo. Su questo terrazzo c'era un gruppo di studenti. Due di loro sono stati travolti dai mattoni e sono rimasti feriti, uno dei due in modo più grave.

La strada è stata chiusa nel tratto fra via Finelli e via Todaro (andando verso il centro) per consentire i soccorsi: vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. I sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze e il supporto dell'auto medica, hanno portato i due feriti in ospedale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO