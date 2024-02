‘Cronache dal fondale’. Missiroli racconta l’alluvione in Romagna

Oggi pomeriggio alle 18.30 la presentazione di Cronache dal fondale. L’alluvione romagnola vista da vicino, libro di Paolo Missiroli, da Modo Infoshop (via Mascarella 24/B). La scena è l’alluvione romagnola del maggio 2023, in particolare nella zona tra Faenza e Solarolo. L’oggetto è l’insieme di umani e non-umani, di Terra e Cielo, di Acqua e Terra, che compone il paesaggio in cui l’alluvione ha avuto luogo. Missiroli insegna Storia e Filosofia nelle scuole superiori e Filosofia Teoretica presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed è dottore di ricerca in Filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e all’Université Paris Nanterre. Info: modoinfoshop.com.