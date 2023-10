’Crossing’: incroci d’arte oltre il tempo

Ci sono valori e punti di vista che accomunano gli artisti attraverso i secoli. Basta uscire dalla lettura storicistica e concentrarsi sulle opere fuori da qualsiasi contesto, se non da quello che si produce in noi attraverso lo sguardo. È questa la procedura selettiva applicata dalla curatrice Ilaria Bignotti al patrimonio artistico Unipol, comprese alcune recenti acquisizioni, per dar vita a ’Crossing. Da Klimt a Basilé, da Sironi a Bauermeister’, la mostra allestita da domani nelle due sedi di Torre Unipol e Porta Europa, a chiudere l’anno del decennale di Cubo, il museo d’impresa del Gruppo Unipol. L’itinerario di ’Crossing’ ovvero di attraversamento, propone ventidue opere, concentrandosi sul loro contenuto e articolandosi per nuclei di senso "valicando confini di genere e interessandosi principalmente ai temi trattati", suggerisce Bignotti, che, seguendo le sezioni nella Torre di via Larga, è accompagnata nel capitolo ’Sperimentazione’ da Francesca Pasquali, artista bolognese la cui creazione ’Straws’ (cannucce) realizzata nel 2020 con centinaia di cannucce colorate è messa in dialogo con ’Position’s’ di Mary Bauermeister del 2015, formata da una miriade di sassi dipinti a creare un mandala di pietra "dove ogni elemento assume il suo senso organico".

Altri dialoghi presenti sono quelli tra un autore della scuola napoletana del XVIII secolo e Alessandro Lupi, Gaetano Previati e Luigi Conconi, Silvia Margaria e Angelo Marinelli, Filippo de Pisis e Quayola nella sezione Empatia e in Confronti ecco Mario Sironi e Giovan Battista Langetti. In Porta Europa altre quattro sezioni attendono che l’occhio curioso si poggi su rimandi dell’arte, come quello tra ’Ritratto Femminile’ di Jacob Ferdinand Voet, del XVII secolo, con scatti fotografici del 2013, ovvero ’Ritratto di Louise’ di Matilde Piazzi. "Collaboro da tanti anni con Cubo – racconta Ilaria Bignotti – e questo mettere in dialogo artisti contemporanei e storicizzati mi appartiene, forse viene dall’aver fatto Beni Culturali a Parma e una scuola che riprende il dialogo tra le iconografie, il Warburgismo, il confrontare le immagini anche attraverso equilibrismi temporali sulla base del travestimento e trasmutamento delle immagini nel corso del tempo". Per questa mostra sono state guardate tutte le opere inedite o mai esposte della collezione e la prima cosa su cui ci si è concentrati è stata proprio l’immagine "non il punto di vista storico- conclude – Bignotti – altrimenti Langetti avrebbe dovuto dialogare con l’anonimo napoletano".