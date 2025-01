Cruciani sbarca a teatro. Irriverente più che mai

Stasera al Teatro Celebrazioni, alle 18, Giuseppe Cruciani presenterà il suo spettacolo ’Via Crux’. Dai microfoni de ’La Zanzara’, il conduttore radiofonico romano sbarca per la prima volta a teatro con uno show in cui promette di comunicare "Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire".

Conosciuto per il suo gusto per la provocazione, con ’Via Crux’, Cruciani è oltraggioso, irriverente, dissacrante e oltre i limiti. Racconterà, con monologhi sferzanti e sarcastici, le contraddizioni del nostro tempo, le iperboli perbeniste, gli stereotipi della società e gli accanimenti dell’opinione pubblica.

Con il suo famoso stile anarchico e con il linguaggio tagliente che lo ha reso celebre, Cruciani nel suo spettacolo – il cui titolo stesso è evocativo – vuole abbattere il politicamente corretto, non facendo sconti a nessuno e mettendo dunque al centro la libertà di espressione.

Il giornalista, forte della sua indipendenza di pensiero e che si considera estraneo a qualsiasi forma di condizionamento ideologico, influenza culturale o orientamento politico, spera regalare con ’Via Crux’ un’ironica combinazione di spunti sull’attualità più mistificatoria.

Lo show, scritto da Cruciani e Sergio Bertolini, con la collaborazione di Francesco Borgonovo e Gilberto Penza, è arricchito da videocollegamenti, telefonate in diretta, clip, contributi grafici e non mancherà il coinvolgimento con il pubblico in sala. Dopo questa data bolognese, il giornalista continuerà il suo tour nel paese e farà quattro rappresentazioni a Milano a inizio febbraio.