’Crudo’, la danza secondo i talenti

Prosegue al Teatro Dehon di via Libia, la seconda parte di Crudo, Festival di danza contemporanea e performing arts, a cura di Leggere Strutture Art Factory. Stasera dalle 21 apre la serata ’Cross Road’, primo studio di e con giovani coreografi Laura Chieffo e Giovanni Zoffoli. Il loro progetto pone l’attenzione sull’incontro tra due corpi e il concetto di legame, inteso come incontro e fiducia, ma anche scontro, tensione. Chiude la serata ’White Noise’, regia e coreografia di Elisa PaganiCompagnia DNA: in scena due danzatrici, primi o ultimi esseri umani sulla Terra. Domani è in scena ’M e t a m o r p h o s i s, Atti Di Metamorfosi Contemporanea’, creazione originale e interpretazione di Carlo Massari tra i più significativi e sorprendenti coreografi del panorama nazionale e internazionale, una produzione C&C Company.