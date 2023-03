Csm, l’appello del vicepresidente "I magistrati siano vicini ai cittadini"

"Efficienza, credibilità, orgoglio, dovere e vicinanza, sono queste le parole chiave per una nuova stagione di rinnovamento e di rilancio della magistratura. Sono convinto che ce la potremo fare". È questo il messaggio che ha lanciato il vicepresidente del Csm (il Consiglio superiore della magistratura), Fabio Pinelli, nel suo intervento al convegno nazionale di Unicost che si è chiuso ieri a Bologna. Per Pinelli, infatti, la crisi che ha recentemente attraversato la magistratura "va superata, analizzando in modo profondo le cause, ma abbiamo un’occasione autentica di rinnovamento" da declinare concentrandosi innanzitutto "sull’efficienza del sistema, con un impegno concreto di ognuno di noi a occuparci integralmente dell’assetto degli uffici giudiziari, delle condizioni di lavoro dei magistrati, da cui discende a cascata un miglior servizio giustizia per la collettività e quindi il recupero della credibilità del Csm e della magistratura agli occhi del cittadino".

A giudizio del vicepresidente del Csm, ancora, "il recupero della credibilità può essere raggiunto se si guarda al naturale statuto dell’organo consiliare e cioè la Costituzione. La lentezza e macchinosità del servizio giustizia si è manifestata in questi ultimi anni con drammatiche ricadute di immagine proprio e paradossalmente nel Csm – aggiunge –. Anche i magistrati hanno smesso di credere a volte nel loro Csm, si sono sentiti sfiduciati e, a volte non a torto, abbandonati". Nel suo intervento Pinelli ha anche parlato di recuperare "l’orgoglio di essere magistrato, che non a caso è tra quei pochi attori sociali richiamati espressamente della Costituzione. Orgoglio che si ricava nella dimensione del servizio, ben lontana dalla dimensione del potere".

Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia, nel suo intervento ha fatto notare che "il rapporto fra le correnti, che considero legittime, se significa condividere un pensiero. E’ l’antagonismo fra correnti che genera mostri. Ma cosa c’entra il cittadino con queste lotte interne? Quanto incide tutto questo sulla giustizia? Sulla giurisdizione? Sulla politica dei ministeri? Dobbiamo avere il coraggio di liberarci di questo". Tra gli altri interventi quelli di Carmelo Celentano e Felice Giuffrè, componenti del Csm che hanno ribadito "come la magistratura non possa essere equiparata ad una azienda, attraverso valutazioni solo di carattere quantitativo". Mentre un altrol componente del Consiglio, Marco Bisogni, ha dichiarato: "Il Csm deve tornare ad esercitare una discrezionalità sulle nomine senza improprie interferenze correntizie".