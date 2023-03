Cua, maxi graffito in via Zamboni E il corteo sfila in zona universitaria

Un nuovo graffito, che corre per tutta la parete della facoltà di Lettere dal 36 al 38, è stato realizzato la sera di giovedì dagli attivisti del Cua. "Per un mondo senza confini", recita, ricordando la tragedia dei migranti a Cutro. Gli studenti del Collettivo universitario autonomo hanno realizzato il murales nel corso della festa ‘Reclaim the Split’, con centinaia di partecipanti in via zamboni. E ieri, di nuovo, i ragazzi sono scesi in piazza Verdi per il corteo organizzato nell’anniversario della morte di Francesco Lorusso, l’attivista di Lotta Continua ucciso in via Mascarella nel 1977. Un centinaio i partecipanti alla commemorazione che, partiti da via Mascarella intorno alle 17, attraversando la zona universitaria al grido di ‘Francesco vive nelle lotte’ hanno concluso il corteo, che si è svolto senza alcuna tensione, in piazza Verdi.