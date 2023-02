Manichino della Meloni a Bologna, misure cautelari nei confronti di esponenti del Cua

La polizia durante un corteo del Cua in città (foto Schicchi)

Bologna, 7 febbraio 2022 – La Digos di Bologna sta eseguendo alcune misure cautelari a carico di alcuni esponenti del Collettivo Autonomo studentesco (Cua) per i vandalismi e le aggressioni dell’autunno scorso

Si tratta di una decina di misure cautelari tra obblighi di firma e divieti di dimora. Nell’indagine della Digos sono in atto anche diverse perquisizioni.

Le misure emesse sono relative all’occupazione dello studentato Beyoo di via Serlio, a ottobre scorso, e alla Parade 2, il corteo durante il quale fu imbrattata la sede del Sapori e Dintorni Conad di via Indipendenza e fu appeso a testa in giù dalle Torri un fantoccio raffigurante là premier Giorgia Meloni.

Nel corso dell’operazione è stato posto sotto sequestro anche lo spazio occupato Split in via San Giacomo.

Notizia in aggiornamento