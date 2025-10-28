Cuccaro protagonista nella basilica dei Servi

Dopo la pausa estiva, anche la Cappella Musicale di Santa Maria dei Servi di Bologna riprende l’attività questa sera alle 21, con un concerto sinfonico intitolato In minore: Mozart e l’anima inquieta del classicismo. La più tradizionale musica corale tornerà in novembre con la Grande Messa in do minore, sempre di Mozart. Tra le volte della monumentale Basilica di Strada Maggiore saranno dunque le musiche strumentali di Wolfgang Amadeus, che a Bologna fu di casa quando era ancora quattordicenne, a risuonare, in particolare quelle di due capolavori tra i più intensi del suo vasto catalogo: la Sinfonia N. 40 in sol minore K 550 e il Concerto per pianoforte e orchestra N. 24 in do minore K 491. Tutti brani accomunati dalla tonalità minore che rivelano l’aspetto più drammatico e introspettivo del compositore di Salisburgo. Solista al pianoforte sarà Paolo Cuccaro, interprete di grande sensibilità, titolare della cattedra di pianoforte principale al Conservatorio Paisiello di Taranto e direttore artistico del Taranto Opera Festival.

Ad accompagnarlo, l’Orchestra della Cappella Musicale dei Servi diretta, come di consueto, da Lorenzo Bizzarri. L’orchestra, attiva da anni nella valorizzazione del repertorio classico e sacro, offrirà poi l’esecuzione filologica della penultima Sinfonia di Mozart, completata a Vienna nel luglio 1788, un brano che negli anni Settanta dello secolo scorso divenne popolarissimo in una esecuzione pop dello spagnolo Waldo De Los Rios che scalò anche la Hit Parade italiana. Le autovetture in possesso di contrassegno disabili e autorizzate all’ingresso in zona ZTL, stasera potranno parcheggiare nella piazzetta antistante alla basilica su autorizzazione del Comune.