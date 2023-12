Cucchiaio d’oro, ordinanza sospesa

Dopo la sentenza che boccia il provvedimento sui dehors di piazza Santo Stefano, dal Tar arriva un altro ‘altolà’ per il Comune. Il Tribunale ha deciso la sospensione dell’ordinanza di Palazzo d’Accursio, che disponeva la chiusura alle 20 dell’osteria ‘Il Cucchiaio d’oro’ di via Petroni. Il locale era incorso nella sanzione al termine di una serata con grande affollamento in strada: ne aveva fatto le spese un’ambulanza che aveva faticato a farsi largo tra i ragazzi in giro per via Petroni. Seguirono le misure dell’amministrazione che colpirono due locali, ai quali si contestava il fatto di non aver impedito il formarsi di assembramenti fuori dall’uscio: sei mesi di chiusura obbligata tra le 20 e le 6 del mattino. Contro il provvedimento fu annunciato fin da subito il ricorso al Tar, che oggi si è pronunciato ancora una volta contro l’amministrazione accogliendo l’istanza cautelare e ordinando "all’amministrazione di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria secondo quanto precisato" per valutare meglio "la proporzionalità e l’adeguatezza" del provvedimento adottato.

Contrari alla decisione i comitati dei residenti in zona: "Sosteniamo la necessità e l’opportunità dei provvedimenti adottati dal Comune e confidiamo che nel seguito dell’iter processuale siano confermate le misure adottate a tutela della salute dei cittadini e della dignità dei luoghi".