Cucciolini in regalo con il Carlino, ecco i bollini per vincere i peluches. I lettori: "Idea bella ed educativa"

Bologna, 7 maggio 2024 – “Bella ed educativa". Sono queste le prime parole dei lettori del Carlino, che ieri, tra le pagine della cronaca, hanno trovato il primo bollino per la raccolta a premi dei Cucciolini, che dovrà essere ritagliato e poi incollato sulla scheda raccoglitrice, anche questa pubblicata nuovamente ieri. Insomma, l’iniziativa dei peluche sostenibili rivolti ai piccoli lettori, ha già riscontrato molto successo, come dimostrano i cittadini.

"È un progetto molto interessante, perché ha un triplice intento – spiega un signore mentre legge il quotidiano –. Con i peluche, i bambini possono divertirsi, imparando, al tempo stesso, come rispettare gli animali che tanto amano e che vivono vicino a noi. E il tutto è possibile grazie al giornale, che dispensa informazioni: questo potrebbe essere un modo anche per avvicinare i bambini alla lettura e al mondo della comunicazione".

Tramite i pupazzetti sostenibili, infatti, i piccoli cittadini possono imparare come riciclare i rifiuti, dando una possibilità di recupero agli elementi di scarto grazie alla raccolta differenziata.

Ecco i Cucciolini da collezionare

"Ora più che mai è importante sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente – afferma un altro lettore –. E farlo divertendosi è un arricchimento. Bisogna accompagnarli in questo percorso, dando agli adulti del domani la possibilità di costruire un futuro migliore e più pulito. Anche perché ciò che ho imparato sul rispetto dell’ambiente e dei loro abitanti – continua –, è frutto dell’educazione che ho ricevuto a casa. Penso sia molto producente l’iniziativa del Carlino e potrebbe avere grande seguito".

Per Maria Rosa Mazza, poi, è interessante che sia "proprio il giornale a trasmettere questi insegnamenti – racconta mentre compra il quotidiano –. Spesso si pensa che debbano essere solo le scuole a dover istruire i ragazzi, ma in verità sono le famiglie a dover gettare le basi per un’educazione sostenibile. E con questo mezzo è possibile. Lavoro con i bambini, soprattutto con quelli delle elementari. Il progetto è un ottimo modo per insegnare loro l’importanza di rispettare la natura e gli animali, abitanti dei nostri territori, già tra le mura domestiche".

Una bella iniziativa anche per Lara Cremonini secondo cui il progetto è "utile e carino", mentre per la signora Carla "è bello trasmettere questi messaggi".

Poi, il progetto porta una ventata di "spensieratezza – conclude Paola Chimetto –. Tra tutte le brutte notizie che ci sono, questa è una bella iniziativa per i più piccoli".