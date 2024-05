Cucciolini in regalo con il Carlino. Da domani i bollini sul giornale per collezionare i piccoli amici

Bologna, 5 maggio 2024 – È tutto pronto per iniziare a collezionare i Cucciolini, protagonisti della nuova iniziativa a premi del Carlino, rivolta ai più giovani lettori di Bologna, Ferrara e Imola. Dopo la pubblicazione della prima scheda di raccolta punti, consegnata con una copia del nostro quotidiano nella giornata di ieri, ecco che domani, in edicola, troverete anche il cuore del progetto, del quale Gruppo Ghedini Automobili è sponsor, che vi permetterà di vincere e riscattare uno dei sei peluche sostenibili da collezionare e soprattutto da coccolare. Parliamo dei fondamentali bollini, che dovranno essere attaccati sulla scheda di raccolta.

Ogni giorno, tra le pagine della cronaca, ci sarà un bollino, da tagliare e inserire nella scheda raccoglitrice. Ma fate attenzione, perché, occasionalmente, saranno pubblicati, sempre tra le notizie di cronaca, anche dei bollini jolly, per raggiungere l’obiettivo. Una volta ottenuti e raccolti dieci bollini, i lettori potranno ricevere e ritirare il premio vinto, con ampia possibilità di scelta. I bambini, infatti, potranno decidere quale Cucciolino riscattare: ci sono Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino. Tutti abitanti dei nostri territori, tra la pianura, la montagna e la zona collinare. Ognuno dei pupazzetti, composti da materiale riciclato, insegnerà ai piccini come diventare cittadini sempre più responsabili. Pensate che dei soli peluche della dimensione di 15 centimetri possono mostrare ai più piccoli come riciclare gli scarti e gestire i rifiuti organici, con grande attenzione alla raccolta differenziata. È grazie al riciclo, infatti, che i Cucciolini del Carlino hanno vita, perché sono formati da materiale al cento per cento riciclato e prodotti ideati, imbottiti, cuciti e confezionati in Italia con materia prima di provenienza Extra Ue. Anche il perno dell’etichetta è composto da acido polilattico (Pla) totalmente biodegradabile; i cartellini, invece, sono di carta riciclata e stampati con inchiostro di soia.

Domani verranno pubblicate, sempre sulle nostre pagine, anche le istruzioni e le linee guida indispensabili per ritirare il proprio premio. Il progetto si concluderà il 30 giugno. Insomma, c’è tanto tempo per leggere il giornale, radunare i bollini, e vincere i peluche, maestri dell’ambiente e della natura, capaci di unire il divertimento all’apprendimento.