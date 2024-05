Cucciolini in regalo con il Carlino. Il Gruppo Ghedini sostiene l’idea: "L’ambiente è un tema cruciale"

Bologna, 4 maggio 2024 – Attento all’ambiente con proposte sempre più sostenibili per i clienti e incentrato sulla sensibilizzazione di un futuro migliore e più pulito per tutti, il Gruppo Ghedini Automobili è sponsor dei Cucciolini, la nuova iniziativa di raccolta punti del Carlino, destinata ai lettori più giovani, in partenza oggi sulle edizioni di Bologna, Ferrara e Imola. Un progetto che il Gruppo ha sposato in pieno, in linea con le offerte green del mondo dei trasporti.

Riccardo Fracassi, responsabile operativo, da cosa nasce l’idea di diventare sponsor dei Cucciolini?

"Crediamo che il mondo di domani sia il frutto delle scelte e dei comportamenti che, ogni giorno, ognuno di noi compie, partendo dai bambini, ai quali vogliamo trasmettere dei valori principali in cui crediamo".

I sei Cucciolini sono creati con materiale riciclato e insegnano ai bambini il rispetto dell’ambiente

Per esempio?

"Parliamo di rispetto dell’ambiente e della costruzione di un futuro migliore, tra i tanti temi. Quello che si recepisce e si impara da piccoli è ciò che ci si porta dietro crescendo, quando si diventa adulti. Un po’ come il nostro Gruppo".

Cioè?

"Siamo un’azienda che esiste da oltre 60 anni, nei quali abbiamo investito nell’ottica di rimanere sul mercato per molto altro tempo. Da qui nasce la volontà di coltivare e sensibilizzare l’ambiente in cui ci muoviamo e la clientela a cui ci rivolgiamo, con l’obiettivo di trattare in un mondo pulito, sano, che operi nel rispetto dell’ambiente. Per questo, quindi, abbiamo subito sposato l’iniziativa del Carlino rivolta ai più piccoli".

Il progetto poi coinvolge tre territori a voi cari.

"Esatto, tutti centrali per noi. Bologna è una zona commerciale storica, con un bacino di utenza che compra da noi dagli anni ’70. Sul territorio di Ferrara, che ha molte potenzialità per l’elettrico, stiamo investendo. E a Maggio inaugureremo una sede a Comacchio. A Imola, infine, siamo presenti con Ghedauto veicoli industriali, dove siamo leader con i veicoli Iveco".

Sul Carlino la scheda per raccogliere i bollini pubblicati da lunedì: ogni 10 bollini, un peluche

In che modo il Gruppo va nella direzione green?

"Offriamo soluzioni, sia per le auto sia per i veicoli da lavoro industriali, in grado di garantire la neutralità carbonica".

Qui si inserisce l’elettrico.

"Sì, ma questo è solo uno dei mezzi con cui si può raggiungere l’obiettivo di essere carbon neutral. Nei veicoli commerciali, per esempio, esistono veicoli elettrici, ma non sono pronti, non c’è ancora un circolante di veicoli elettrici pesanti. Ma esistono i mezzi ’Lng’, a bassissimo impatto ambientale, attraverso i quali lavoriamo con le principali aziende di trasporto. Nelle nostre strade, quindi, i mezzi con cui stiamo lavorando impattano positivamente sull’ambiente".

Quali sono queste soluzioni?

"Esistono molti veicoli, come i plug-in, mild hybrid, ibridi ed elettrici puri, che vanno nell’ottica di abbassare le emissioni nell’utilizzo quotidiano. Insomma, ci sono varie soluzioni per chi vuole inquinare meno, generando un impatto positivo e rispettando le proprie capacità di spesa".