Cucciolini in regalo con il Carlino, i primi lettori hanno ritirato i peluche amici dell’ambiente

Bologna, 16 maggio 2024 – Il momento così atteso è arrivato. Sono stati tanti i lettori che ieri hanno potuto ritirare i primi Cucciolini regalati dal Carlino. Una iniziativa lanciata da neppure due settimane – che vede il prezioso sostegno del Gruppo Ghedini Automobili – e che ha già riscosso un grandissimo successo. I sei peluche, infatti, sono già entrati nei cuori dei bolognesi e, da ieri, anche nelle case. Come si sa, i pupazzi amici dell’ambiente, sono tutti realizzati infatti in materiali riciclati, vengono regalati con il nostro quotidiano a chi avrà raccolto i bollini che si trovano sul giornale. Partecipare è dunque molto semplice: fino al 30 giugno basta incollare sulla scheda raccoglitrice dieci bollini diversi tra loro – cioè riferiti a giorni diversi di pubblicazione –per avere uno dei pupazzi: Lillo il lupo, Rossella la volpe, Ubaldo l’orso, Dina il daino, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale. I bollini corrispondo a un numero: non è importante l’ordine dei bollini, basta che siano tutti diversi (e ci sono anche i jolly).

La signora Maria Grano ha scelto Rossella la volpe

Per quanto riguarda il ritiro dei pupazzetti, sono tre i punti scelti dal Carlino per i lettori: il primo è l’ex sportello Speed, in via Gramsci 7, dietro al Royal Hotel Carlton, in via Montebello 8. Lo sportello sarà a disposizione, questa settimana, oggi e domani dalle 15 alle 18. Poi, dalla settimana prossima, le giornate (mercoledì, giovedì e venerdì) resteranno invariate ma gli orari cambiano (dalle 14 alle 18).

I lettori potranno ritirare i Cucciolini anche in via Mattei 106, sede della redazione del Carlino: dopo la giornata di ieri, anche oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Dalla prossima settimana, invece, si potrà passare per il ritiro tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì (sempre 10-13 e 15-18). Anche lo sponsor ha messo a disposizione un punto di ritiro: è il concessionario Ghedauto, in via dell’Elettricista 7: qui la consegna avverrà tutti i giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.