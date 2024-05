Cucciolini in regalo con il Carlino, ecco da quando si possono ritirare i nostri peluches sostenibili

Bologna, 14 maggio 2024 – Dieci giorni fa, il Carlino ha dato il via ai Cucciolini, nuova iniziativa educativa e sostenibile del quotidiano e sponsorizzata dal Gruppo Ghedini Automobili, rivolta ai giovanissimi lettori. Dopo la pubblicazione della scheda raccoglitrice e dei primi bollini, che vanno ritagliati, incollati e collezionati fino al completamento della scheda, abbiamo dato ai lettori le prime informazioni utili per ritirare e riscattare i peluches in palio, indicando solamente i luoghi di raccolta in cui recarsi. Qualche giorno fa, poi, siamo entrati ancora più nel vivo del progetto a premi, svelando anche le informazioni principali, ossia le giornate e gli orari di ritiro dei Cucciolini, i nostri morbidissimi peluches composti da materiale totalmente riciclato.

Sono ben tre i punti scelti dal Carlino per i lettori della cronaca, che potranno quindi scegliere il posto più comodo e vicino

dove riscattare il proprio premio. Il primo è l’ex sportello Speed, in via Gramsci 7, dietro

al Royal Hotel Carlton, in via Montebello 8. Lo sportello sarà a disposizione, durante questa settimana, domani, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18. Poi, dalla settimana prossima, le giornate rimarranno invariate, ma l’orario cambierà dalle 14 alle 18.

Anche lo sponsor mette a disposizione un punto di ritiro: parliamo del concessionario Ghedauto, in via dell’Elettricista 7, che sarà operativo per la consegna dei peluches tutti i giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

I lettori potranno ritirare i Cucciolini anche in via Mattei 106, sede della redazione del Carlino. Domani, giovedì e venerdì, gli orari prestabiliti sono dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Dalla prossima settimana, poi, si potrà riscattare il proprio peluche, tra i sei proposti, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, rispettando le seguenti fasce orarie: la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Per ritirare il premio, è indispensabile avere completato la scheda raccoglitrice, che contiene dieci bollini, da ritagliare e incollare. A quel punto si potrà decidere quale peluche ottenere, scegliendo il proprio preferito tra i sei. Il gruppo dei maestri dell’ambiente è formato da Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino. Una squadra di animali che vive vicino a noi, tra pianura, montagna e collina, e che insegnerà ai bambini

come prendersi cura dell’ambiente, tra rispetto e riciclo.