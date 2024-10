Cucciolo maltrattato salvato dalla polizia a Bologna

Bologna, 15 ottobre 2024 – Il cucciolo, di appena 50 giorni, guaiva, terrorizzato e dolorante. E i poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, appena lo hanno visto, non hanno esitato a intervenire, strappandolo alle violenze a cui lo stava sottoponendo il proprietario, un trentatreenne.

È successo domenica mattina intorno alle 9, quando la centrale operativa della polizia ha inviato la volante in via Piacenza, a seguito di una segnalazione di maltrattamento di animali; nello specifico, un uomo era stato visto all’interno del giardino condominiale che urlava nei confronti del suo cagnolino, un cucciolo di Rottweiler, e lo afferrava violentemente al collo, strattonandolo più volte tanto da farlo guaire insistentemente.

Gli agenti hanno subito individuato l’uomo con il cagnolino: il trentatreenne era in evidente stato di agitazione; il cucciolo spaventato tremante, tanto da allontanarsi dal proprietario per avvicinarsi ai poliziotti, rifugiandosi vicino alle loro gambe quasi in cerca di aiuto. Gli agenti hanno quindi contattato il personale veterinario di turno, per accertare le reali condizioni del cucciolo, che mostrava tremori e difficoltà a camminare.

Il veterinario, giunto sul posto, notava sin da subito che il cucciolo, di appena 50 giorni, aveva vari problemi agli arti posteriori, nonché un evidente dolore al tatto su tutta la zona dorsale, riconducibili a maltrattamenti, pertanto, ha contattato immediatamente il canile per prendere il cucciolo e portarlo in un’area protetta.

Il violento proprietario è stato denunciato per maltrattamenti di animali.