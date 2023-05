Cucine Popolari, un corso di scrittura per gli ospiti

Tutti hanno qualcosa da raccontare. O, per dirla con le parole della scrittrice Karen Blixen, "tutti i dolori sono sopportabili se li si fa entrare in una storia, o se si può raccontare una storia su di essi". A volte però non è facile. Per questo la Fondazione Bottega Finzioni ha pensato a un laboratorio di scrittura autobiografica per venti ospiti e volontari delle Cucine Popolari. Consiste in questo la ‘Staffetta narrativa’ che, per partire, ha lanciato, in collaborazione con EmilBanca e Confcommercio Ascom Bologna, una raccolta fondi sulla piattaforma Ideaginger con tre traguardi.

Il primo step, che si raggiungerà raccolti 11.600 euro, consiste nel sostegno al laboratorio di scrittura. Il secondo, che verrà realizzato una volta raccolti altri 15mila euro, consisterà nella pubblicazione di un libro che raccoglierà gli esiti del laboratorio e nell’acquisto di venti computer per i partecipanti al laboratorio. Infine, il terzo step scatterà con altri 19mila euro, per il sostegno di un documentario sull’evoluzione del laboratorio.

"Il talento letterario non si trova per fasce di reddito – dice il direttore di Bottega Finzioni, Michele Cogo –. Anche per questo vogliamo ’pescare’ in un bacino largo. Vorremmo accompagnare gli ospiti delle Cucine Popolari in un percorso che consenta loro di raccontarsi. Perché il racconto di emozioni, desideri, esperienze e passioni permette sempre di fare ordine e dare un senso a ciò che si vive". Per Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, l’opera di Bottega Finzioni è "importantissima per tenere ben salda l’identità comunitaria, sempre più forte e più solidale grazie a questi progetti". Mentre il presidente di Bottega Finzioni Maurizio Marinelli dichiara che la ‘Staffetta narrativa’ "mette un ulteriore, importante tassello nel piano delle attività che stiamo sviluppando per dare corpo alla missione statutaria di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei campi dell’educazione, istruzione, ricerca e formazione professionale, nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa".

Un ulteriore "passo avanti – lo definisce Roberto Morgantini delle Cucine Popolari –. Le persone hanno voglia di raccontarsi, hanno tantissime cose da dire, storie molto interessanti da leggere e ascoltare".

Amalia Apicella