Cultura e concerti, un aiuto alle associazioni

Contributi alle associazioni, un aiuto concreto al territorio. È pronto il bando 2023 a Calderara di Reno: concerti e spettacoli da realizzare in durante la prossima Settimana Calderarese, attività finalizzate alla conoscenza e promozione del territorio, attività a supporto delle manifestazioni promosse direttamente dal Comune. Sono le tre tipologie di iniziative culturali, previste nel 2023, che il Comune di Calderara valuterà nell’ambito di un bando che si rivolge alle associazioni iscritte al Registro comunale delle forme associative e del volontariato da almeno sei mesi.

La selezione porterà alla formazione di una graduatoria, fino all’esaurimento del budget che è di 13 mila euro, quindi all’erogazione di contributi: questi saranno sia economici sia sotto forma di utilizzo gratuito di attrezzature del Comune, utenze, Cosap, servizi. La scadenza è il 30 marzo. Il Comune vuole, dunque, sempre più promuovere le attività realizzate dalle associazioni del territorio attraverso l’assegnazione di contributi economici.

Con questo bando, si intende sostenere progetti e iniziative che promuovano la cultura eo contribuiscano alla coesione della comunità attraverso attività educative, ricreative o rivolte alla conoscenza del territorio. Per il 2023 sono state individuate 3 aree: concerti e spettacoli da realizzare in Piazza Marconi durante la Settimana Calderarese; attività culturali, educative, ricreative o finalizzate alla conoscenza e alla promozione del territorio da realizzare a Calderara e nelle frazioni; attività a supporto delle manifestazioni promosse direttamente dal Comune. Possono partecipare associazioni iscritte al Registro delle libere forme associative del Comune di Calderara di Reno da almeno sei mesi; nel caso di soggetti già assegnatari di spazi del Comune in comodato gratuito, è richiesta la regolarità nei pagamenti delle utenze.

Il sindaco Giampiero Falzone spiega che l’obiettivo "è il sostegno a progetti e iniziative che promuovano la cultura e contribuiscano alla coesione della comunità".

Le associazioni possono inoltrare domanda singolarmente oppure in rete con altre associazioni eo commercianti del territorio o scuole del territorio, indicando l’associazione capofila del raggruppamento. La domanda deve essere sottoscritta dall’associazione richiedente e inviata esclusivamente via pec all’indirizzo [email protected]