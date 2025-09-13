Cultura ebraica, il giorno. Domani concerto blindato al Memoriale della Shoah

"È grazie all’interazione tra culture e religioni che possiamo garantirci di allontanare e tenere a distanza fenomeni di intolleranza e di violenza. Realtà che, negli ultimi due anni, stiamo percependo in maniera veramente pesante". Queste le parole che Daniele De Paz, presidente della Comunità Ebraica di Bologna, sceglie per introdurre la 26° Giornata della cultura ebraica a Bologna che è fissata per domani.

Con le tensioni internazionali che stanno scuotendo il Medio Oriente, serve "un dialogo tra culture e religioni", aggiunge De Paz, e anche il tema della giornata ’Il popolo del libro’ va in questa direzione.

All’evento prenderanno parte anche il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) e Abu Bakr Moretta, presidente della Comunità religiosa islamica italiana (Coreis) e saranno presenti anche l’assessora regionale al Welfare, Isabella Conti e il ministro di culto Marco Del Monte. "La loro presenza – dice De Paz – è un elemento utile anche a generare un effetto di serenità e sicurezza rispetto alla realizzazione di questa esibizione artistica".

Il timore di contestazioni infatti, non nascondono gli organizzatori è presente. Tanto che, per il concerto delle 21 davanti al Memoriale della Shoah, il clou della giornata di domani, l’accesso all’area, transennata e dotata di un unico ingresso sorvegliato, sarà contingentata. E per partecipare al concerto bisognerà registrarsi sul sito www.siproduzioni.it di modo che i controlli di accesso all’area possano avvenire tramite nominativo e documento di riferimento. Sempre per garantire la massima sicurezza durante lo svolgimento della serata è stato istituito un "tavolo tecnico" attraverso il quale "i nostri responsabili della sicurezza sono al lavoro con gli uffici della Questura", ha assicurato De Paz.

Il titolo del concerto, ’Il suono della memoria’, diretto dal maestro Valentino Corvino, con la partecipazione Samanta Faina, soprano, Matteo Alì, voce recitante e SonoraCorda ensemble. "Ascolterete testi, letture che parleranno di sofferenze di popoli diversi. Si parlerà degli armeni, dei desaparecidos argentini, popoli che hanno vissuto momenti molto difficili", illustra Corvino.

Passando agli altri eventi della giornata, la ricorrenza sotto le Due Torri verrà salutata con tante iniziative, come ha illustrato il direttore del Museo Ebraico di Bologna, Ivan Orsini. Si parte alle 10 e mezza con l’inaugurazione in sinagoga, alle 12 si continua con la conferenza del ministro di culto Del Monte ’Mikrà Mikrè, narrazione e realtà. La creazione dell’esistenza dalla parola Divina’.

La giornata proseguirà con la possibilità di visitare gli spazi delle due Sinagoghe alle 12:30 e alle 15 (previa registrazione tramite mail all’indirizzo segreteria@comunitaebraicabologna.it). Sempre nel pomeriggio al MEB di via Valdonica 1/5, verrà inaugurata la mostra ’La casa del ridere’ dedicata alle origini dell’umorismo ebraico. Alle 17 è prevista la conferenza del professore Gabriele Fabrici dell’Associazione italiana per lo studio del giudaismo, dal titolo ’Alle origini della stampa ebraica. Il Quattrocento’. Infine, alle 21, come detto il concerto al Memoriale della Shoah.