Cultura italiana, il museo. Il ‘diamante’ di Illumia tra passato e futuro: "Un milione di visite l’anno"

L’investimento, tutto privato (se ne occupa la holding di famiglia), potrà andare dai 50 ai 100 milioni di euro. Il posto dove far germogliare il "diamante" è già stato individuato: sarà una delle aree attorno al quartier generale di Illumia in via Carracci, un terreno – praticamente dietro Liber Paradisus – già di proprietà dell’azienda che opera nel mercato libero di luce e gas. Lì sorgerà il museo della cultura italiana, 12mila metri quadrati con aree per mostre permanenti, negozi, ristoranti, bar, parcheggi sotterranei e un auditorium da 800 persone. L’idea, "illuminata" secondo un gioco di parole di Stefano Bonaccini, è stata del fondatore di Illumia, Francesco Bernardi. Che ieri, visibilmente emozionato, ha firmato il protocollo d’intenti assieme a tre partner di prestigio: il ministero della Cultura, rappresentato dal ministro Gennaro Sangiuliano e dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni, la Regione Emilia-Romagna con il suo governatore e Palazzo d’Accursio con il sindaco Matteo Lepore. Ma come sarà questo expò polifunzionale che diventerà una delle porte d’accesso alla città? Vediamolo insieme.

IL PROGETTO

Prima di tutto, va ricordato che a breve verrà bandito un concorso internazionale per individuare i progettisti. "Ho fatto uno schizzo, mi piacerebbe che avesse la forma di un diamante, ma io non sono un architetto e quindi decideranno i progettisti incaricati", ha detto Francesco Bernardi a margine, interpellato dai cronisti. Il Museo polifunzionale avrà, al suo interno, cinque aree così denominate: Bel Paese; I popoli che ci hanno invaso; Cristianesimo; La lingua italiana; I grandi personaggi. "Contiamo di avere dai mille ai duemila visitatori al giorno al museo, l’edificio avrà una qualità architettonica importante", ha detto Bernardi, l’ambizione non tanto nascosta è quella di puntare ancora più in alto, verso il milione di visite l’anno. Per quanto riguarda i tempi, invece, sicuramente si vuole fare in fretta. Ma tra un passaggio e l’altro ci vorrà un periodo compreso, almeno, tra i tre e i sei anni. Bernardi ha anche annunciato dal palco la sua volontà di coinvolgere registi nella creazione dei contenuti legati al Museo. Sul tema, non è passata inosservata la presenza in sala del professor Gianni Canova, critico cinematografico, autore e saggista, amico personale di Bernardi. "Lo conobbi qualche anno fa quandò mi chiamo a collaborare a una mostra su Vivaldi, a Venezia – ha raccontato Canova –, poi è nata un’amicizia e abbiamo condiviso sogni, anni fa già cominciò a parlarmi di questo progetto. Mi piace questo mescolamento di linguaggi, di generazioni, di regioni. Credo che la contaminazione sia uno dei tratti più forti della nostra identità, in questo periodo storico".

GLI OBIETTIVI

Gli Italiani non saranno gli unici destinatari di questa iniziativa. Il turismo internazionale sarà infatti un altro interlocutore privilegiato. Grande attenzione sarà riservata alle scuole, verrà dato quindi il maggiore spazio possibile a video, tecnologie interattive, testi grafici, ologrammi, diagrammi, giochi didattici, scenografie. "Emozione e informazione saranno i binari che susciteranno nei visitatori il desiderio di ‘tornar a mirar le stelle‘. Il museo avrà un linguaggio estremamente popolare, avrà sia elementi materici, sia tecnologici. Siamo tutti molto entusiasti", ha concluso il patròn. La gestione sarà affidata ad una fondazione costituita inizialmente da ministero, Regione e Comune, assieme alla Tremagi Holding.