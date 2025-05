Cultura, scontro in consiglio: "Serve una commissione aperta"

La futura Commissione cultura al centro del dibattito tra la civica ’Il Patto x Castello’ e la giunta. A portare il tema in consiglio comunale attraverso una mozione è stato Marco Gherardi, capogruppo della civica. "Ancora oggi – ha premesso – la programmazione degli eventi culturali in città è gestita solo e unicamente dall’assessorato, senza alcuna forma di coinvolgimento dei cittadini, né tanto meno di chi li rappresenta in consiglio comunale". Prima del voto, con mancata approvazione, alla mozione, sul tema è intervenuto proprio l’assessore Claudio Carboni, che ha precisato: "A più riprese anche all’interno delle conferenze dei capigruppo è stato illustrato il percorso che l’amministrazione sta seguendo e che porterà alle commissioni tematiche tra cui anche quella della Cultura".