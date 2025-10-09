L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Bologna
Cronaca
9 ott 2025
CLAUDIA BALBI
Cronaca
Cultura senza recinti alle Torri dell’Acqua

Dopo la riqualificazione, la storica struttura propone un cartellone che alterna musica, workshop. teatro danza e stand-up comedy

Il cantautore palermitano Davide Shorty, artista che contamina il jazz con diversi generi musicali

Per approfondire:

L’acqua come fonte di rigenerazione urbana e sociale. Le Torri di Budrio, che dal 1912 raccoglievano l’acqua delle sorgenti alimentando le case del paese, sono sempre state un simbolo e un punto di ritrovo dei suoi abitanti. Il club Le Torri, nato dalla co-progettazione di Fondazione Entroterre e Comune di Budrio, in partnership con Ater Fondazione, ha l’obiettivo di renderle un nuovo centro culturale e di aggregazione. Lo spazio, dopo la riqualificazione del 2024, con le sue sette sale post-industriali è una cornice ideale per il cartellone di spettacoli, workshop e musica che verrà inaugurato sabato 18 ottobre.

L’apertura è stata affidata alla musica underground di un etichetta indipendente nostrana, la Maple Death Records, che negli anni, dalla Casa del custode della Montagnola di Bologna, ha costruito collaborazioni e un catalogo di artisti di livello internazionale. A partire dalle 20.30 sarà possibile assistere a un’esperienza immersiva che intreccia la musica di Blak Saagan con il fumetto dell’illustratore iraniano Majid Bita. Sul palco ci saranno anche gli WOW con il nuovo album "Rosa di luce" e la sassofonista e compositrice elettroacustica Laura Agnusdei. La serata si chiuderà con il Dj set di Etta Simone. Nei prossimi mesi nel nuovo spazio si esibiranno anche il rapper e cantautore palermitano Davide Shorty, in una serata dal gusto jazz in programma sabato 15 novembre, e Lorenzo Nada, musicista e produttore bolognese, noto per il main project Godblesscomputers, che presenterà il progetto Koralle, in cui fonde suoni in presa diretta, casse jazz e li amalgama con una forte radice hip hop.

La formula de Le Torri prevede una commistione di generi che vanno oltre la musica: si va dal teatro, al teatro danza, alla stand-up comedy, fino a quello per i più piccoli, ma è previsto anche uno spazio per residenze artistiche e un calendario di laboratori formativi. I workshop saranno dedicati al mondo dello spettacolo: ne "I mestieri della musica" Pierfrancesco Pacoda esplorerà il panorama della produzione discografica con esperti del settore indipendente, un altro lab sarà invece dedicato alla gestione sostenibile delle attività culturali e infine ci sarà spazio anche per la scoperta delle professioni dello spettacolo dal vivo con il coinvolgimento delle scuole del territorio che saranno chiamate a organizzare uno spettacolo per il prossimo Festival internazionale dell’ocarina, in programma dal 16 al 19 aprile 2026. Per info su eventi e biglietti visitare il sito letorri.club.

Claudia Balbi

